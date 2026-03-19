Goya España dona más de 11.500 litros de aceite de oliva virgen extra a entidades sociales de Sevilla y Alcalá de Guadaíra
La iniciativa forma parte del Día Goya Gives, la acción solidaria internacional con la que la compañía celebra su 90 aniversario
Goya España ha donado más de 11.500 litros de aceite de oliva virgen extra a distintas entidades sociales y benéficas de Alcalá de Guadaíra y Sevilla, en una acción con la que la compañía refuerza su compromiso con las familias y personas en situación de vulnerabilidad.
La entrega se enmarca en el Día Goya Gives, una iniciativa solidaria internacional impulsada por la matriz Goya Foods con motivo del 90 aniversario de la marca. La campaña se desarrolla en los distintos territorios donde opera la compañía, como Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y España, con acciones adaptadas a las necesidades de cada entorno.
En el caso de España, la empresa ha optado por canalizar su aportación a través de una donación de aceite de oliva virgen extra, con el objetivo de respaldar la labor diaria que desarrollan las entidades sociales en favor de las personas con más dificultades.
Un acto de entrega en Alcalá de Guadaíra
El acto se celebró en las instalaciones de Goya España en Alcalá de Guadaíra, con la presencia de representantes de las organizaciones beneficiarias. También asistieron la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez; el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; y el presidente de FICA, Carlos García.
Durante el encuentro, el gerente general de Goya España, Antonio Carrasco, señaló que este aniversario busca “reconocer el trabajo de entidades que, con esfuerzo, generosidad y cariño, mejoran la vida de muchas familias”, y subrayó la voluntad de la empresa de “devolver, con hechos, parte de lo que recibe cada día del entorno en el que trabaja”.
Una empresa con raíces en Andalucía
Con esta donación, Goya España vuelve a poner el foco en su vocación de servicio y en su vinculación con Andalucía, donde desarrolla buena parte de su actividad. La firma se implantó formalmente en Alcalá de Guadaíra en 1974, con una fábrica de procesado y envasado de aceites de oliva y aceitunas.
En la actualidad, la compañía supera los 20 millones de botellas de aceite y los 20 millones de frascos de aceitunas de mesa vendidos, con una facturación cercana a los 40 millones de euros. Además, destina a exportación el 98% de sus ventas y suma más de 500 premios internacionales por la calidad de sus productos.
- Aemet confirma las lluvias en Sevilla por la borrasca Therese con la Semana Santa a la vista: hasta cuatro días de precipitaciones
- Mercadona amplía su sección Listo para Comer en Sevilla y Andalucía: estas son las nuevas aperturas
- La excavación del túnel de la línea 3 del metro de Sevilla alcanza los primeros 120 metros bajo Pino Montano
- Una ruta de cuento entre bosques y ríos a una hora de Sevilla: así es el sendero natural que lleva a las casas de Los Tres Cerditos
- El Metro de Sevilla avanza: terminados los muros del túnel del primer tramo de la Línea 3
- Este pueblo de Sevilla de apenas 5.000 habitantes tiene el mejor restaurante para ir con niños: 'Con buenos precios y zona infantil con parque de bolas
- Así es el casting de figurantes para la serie de 'gran repercusión' que se rodará en Sevilla: requisitos, fecha y horarios
- Polémica en Sevilla por el nuevo GAR: la Guardia Civil carga contra la Policía Local y exige cambiar el nombre