Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de SevillaBar cofradeTúnel línea 3 MetroTrenes AlcaláBorrasca Therese SevillaPolémica GARCasting SevillaVestirse de nazarenoDomi VélezAlineación y horario Betis-PanathinaikosAyudas Andalucía
instagramlinkedin

Huévar tendrá su propio Grand Prix en julio: fecha, premios y requisitos

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe ha decidido convertir la ilusión de sus vecinos en una gran fiesta participativa tras no haber sido seleccionado para el conocido concurso televisivo, bajo el lema: “Si Huévar no va al concurso, nosotros te lo traemos”.

Gran Prix de TVE

Gran Prix de TVE / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe ha organizado para el próximo sábado 4 de julio una original y divertida iniciativa: la celebración de un Grand Prix propio en el municipio, tras no haber sido finalmente seleccionado para participar en el conocido concurso televisivo, a pesar del esfuerzo realizado y la gran ilusión generada entre los vecinos y vecinas.

Bajo el lema “Si Huévar no va al concurso, nosotros te lo traemos”, el Consistorio ha decidido transformar esa ilusión en una jornada festiva abierta a la participación ciudadana, en la que no faltarán las pruebas más emblemáticas y dinámicas de este tipo de competiciones. El evento contará con una amplia variedad de gymkanas y actividades diseñadas para poner a prueba la habilidad, el equilibrio y la coordinación de los participantes. Entre ellas, destacan retos como el saltamontes, el waipaut, los globos, la regadera o los rulos, además de castillos hinchables y otras propuestas pensadas para garantizar la diversión tanto de concursantes como de público.

Requisitos para participar y premios en metálico

Para participar será necesario ser mayor de edad y estar empadronado en Huévar del Aljarafe. Las inscripciones deberán realizarse en el Ayuntamiento, formando equipos de un máximo de 15 personas. Asimismo, se han establecido premios en metálico para los grupos ganadores, lo que añade un atractivo adicional a esta jornada lúdica.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, ha destacado el carácter ilusionante de esta iniciativa: “El pueblo estaba muy ilusionado en participar y, como no ha podido ser y se merecía estar, desde el Ayuntamiento hemos decidido traer el concurso a nuestra casa. Seguro que lo vamos a vivir con mucha diversión, por eso animo a todos los vecinos y vecinas mayores de edad a que se inscriban para participar”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet confirma las lluvias en Sevilla por la borrasca Therese con la Semana Santa a la vista: hasta cuatro días de precipitaciones
  2. Mercadona amplía su sección Listo para Comer en Sevilla y Andalucía: estas son las nuevas aperturas
  3. La excavación del túnel de la línea 3 del metro de Sevilla alcanza los primeros 120 metros bajo Pino Montano
  4. Una ruta de cuento entre bosques y ríos a una hora de Sevilla: así es el sendero natural que lleva a las casas de Los Tres Cerditos
  5. El Metro de Sevilla avanza: terminados los muros del túnel del primer tramo de la Línea 3
  6. Este pueblo de Sevilla de apenas 5.000 habitantes tiene el mejor restaurante para ir con niños: 'Con buenos precios y zona infantil con parque de bolas
  7. Así es el casting de figurantes para la serie de 'gran repercusión' que se rodará en Sevilla: requisitos, fecha y horarios
  8. Polémica en Sevilla por el nuevo GAR: la Guardia Civil carga contra la Policía Local y exige cambiar el nombre

Un detenido en la previa del derbi sevillano por electrocutar a otra persona con un táser

Sevilla estrena hoy su primer BUS-VAO: 4.500 vehículos al día usarán la plataforma reservada para buses y coches con más de dos ocupantes

Sevilla estrena hoy su primer BUS-VAO: 4.500 vehículos al día usarán la plataforma reservada para buses y coches con más de dos ocupantes

Cinco trenes AVE sufren retrasos por una incidencia en un Ouigo Madrid-Sevilla

Cinco trenes AVE sufren retrasos por una incidencia en un Ouigo Madrid-Sevilla

Huévar tendrá su propio Grand Prix en julio: fecha, premios y requisitos

Huévar tendrá su propio Grand Prix en julio: fecha, premios y requisitos

Aquí se forma la nueva generación de creativos que marcará el futuro digital

Aquí se forma la nueva generación de creativos que marcará el futuro digital

El restaurante de comida tradicional de Sevilla que es el favorito de la infanta Elena: "Siempre toma lo mismo"

El plan de tráfico de esta Semana Santa de Sevilla cortará totalmente la Campana desde el 24 de marzo y habilitará más de 2.000 aparcamientos

El plan de tráfico de esta Semana Santa de Sevilla cortará totalmente la Campana desde el 24 de marzo y habilitará más de 2.000 aparcamientos

El Ayuntamiento de Sevilla vende una vivienda y locales en el Prado con precios de hasta 170.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla vende una vivienda y locales en el Prado con precios de hasta 170.000 euros
Tracking Pixel Contents