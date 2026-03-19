Huévar tendrá su propio Grand Prix en julio: fecha, premios y requisitos

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe ha organizado para el próximo sábado 4 de julio una original y divertida iniciativa: la celebración de un Grand Prix propio en el municipio, tras no haber sido finalmente seleccionado para participar en el conocido concurso televisivo, a pesar del esfuerzo realizado y la gran ilusión generada entre los vecinos y vecinas.

Bajo el lema “Si Huévar no va al concurso, nosotros te lo traemos”, el Consistorio ha decidido transformar esa ilusión en una jornada festiva abierta a la participación ciudadana, en la que no faltarán las pruebas más emblemáticas y dinámicas de este tipo de competiciones. El evento contará con una amplia variedad de gymkanas y actividades diseñadas para poner a prueba la habilidad, el equilibrio y la coordinación de los participantes. Entre ellas, destacan retos como el saltamontes, el waipaut, los globos, la regadera o los rulos, además de castillos hinchables y otras propuestas pensadas para garantizar la diversión tanto de concursantes como de público.

Requisitos para participar y premios en metálico

Para participar será necesario ser mayor de edad y estar empadronado en Huévar del Aljarafe. Las inscripciones deberán realizarse en el Ayuntamiento, formando equipos de un máximo de 15 personas. Asimismo, se han establecido premios en metálico para los grupos ganadores, lo que añade un atractivo adicional a esta jornada lúdica.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, ha destacado el carácter ilusionante de esta iniciativa: “El pueblo estaba muy ilusionado en participar y, como no ha podido ser y se merecía estar, desde el Ayuntamiento hemos decidido traer el concurso a nuestra casa. Seguro que lo vamos a vivir con mucha diversión, por eso animo a todos los vecinos y vecinas mayores de edad a que se inscriban para participar”.