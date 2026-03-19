El idilio entre Grupo Insur y Entrenúcleos cumple una década: más de 2.200 viviendas y 550 millones invertidos

El proyecto urbanístico de Entrenúcleos (Dos Hermanas) prevé la creación de 20.000 viviendas, lo que podría suponer una población final de alrededor de 60.000 habitantes. En este nuevo desarrollo residencial juega un papel principal el sevillano Grupo Insur, que celebra una década en este nuevo barrio tras impulsar más de 15 proyectos y superar las 2.200 viviendas, entre entregadas y en desarrollo.

Por este motivo, la compañía conmemora este recorrido con la campaña ‘10 años creando Entrenúcleos’, una iniciativa con la que refuerza su apuesta por este enclave estratégico del área metropolitana de Sevilla. Todo ello ha supuesto para la compañía una inversión superior a 550 millones de euros en la zona.

Desarrollo residencial en Entrenúcleos

Hace diez años, cuando Entrenúcleos comenzaba a perfilarse como uno de los grandes desarrollos urbanísticos del entorno de Sevilla, Grupo Insur decidió apostar por el ámbito con visión a largo plazo.

Según ha explicado Zacarías Zulategui, director de Promoción Residencial de la compañíua, la apuesta por esta zona emergente permitió consolidar la presencia del grupo en el mercado sevillano y generar oportunidades para miles de familias. Entre los proyectos impulsados figuran los residenciales agrupados bajo el nombre ‘Selecta’, desarrollados en el marco de la sociedad conjunta que la compañía mantuvo con Anida (BBVA) hasta 2022.

Tras la integración total de esa sociedad, Grupo Insur consolidó su posición en el desarrollo urbanístico de Entrenúcleos. En la actualidad, destacan promociones en comercialización como Insur Creta, Insur Ares IV o Insur Iris, concebidas con amplias zonas comunes y enfoque en calidad y diseño.

Nuevos proyectos en marcha

Zulategui también ha incidido en que la presencia del grupo en Entrenúcleos “no solo mira al pasado y al presente, sino también al futuro, ya que tenemos en marcha una serie de proyectos que garantizan la continuidad de nuestra inversión en la zona”. El próximo consistirá en un nuevo residencial que redefinirá los estándares residenciales del barrio, a través de un concepto arquitectónico moderno que unificará el entorno urbano y el natural en una propuesta equilibrada, innovadora y sostenible, con capacidad para albergar a un gran número de residentes.”

La campaña coincide además con el 80 aniversario de Grupo Insur, que subraya su trayectoria como grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con presencia en Andalucía, Madrid y Valencia.

Entrenúcleos se ha consolidado como uno de los entornos residenciales con mayor proyección del área metropolitana de Sevilla, gracias a su ubicación estratégica y a la progresiva incorporación de servicios e infraestructuras, con conexiones a través de la SE-30, la SE-40, la AP-4 y la Línea 1 de Metro.