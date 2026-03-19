El 70% de los jóvenes andaluces ve la hostelería como un trabajo de paso: reclaman estabilidad, formación y mejores horarios

La Fundación Cruzcampo y la Cámara de Sevilla en Torre Cruzcampo han celebrado la segunda edición del Foro de Recursos Humanos en Hostelería. Debido al éxito de la pasada edición, este año el programa tiene como objetivo dar respuesta a "la estabilidad, la especialización y la formación" de los jóvenes en el sector, tal y como afirma la Directora de la Fundación Cruzcampo, Regla Bejarano.

El grueso de este foro ha sido la presentación del II Barómetro de la Hostelería, un estudio enfocado en la Generación Z y en conocer su visión del sector. Este barómetro quiere acercarse a la realidad de los jóvenes, para ver cuáles son sus necesidades porque "solo así conseguiremos un oficio en el que todos podamos sentirnos orgullosos. Esta generación no está dando la espalda a la hostelería, lo que están haciendo es pedir una evolución para que lleguemos a un modelo más estructurado y más consciente del papel que el sector que da en la economía, en la cultura, en la vida social de este país", ha confirmado la directora de la Fundación.

El objetivo de este estudio, presentado por José Luis Renteno, socio director de Punto de Fuga ha sido dimensionar y analizar en profundidad la percepción de la Generación Z sobre el trabajo en el sector de la hostelería en España, con el fin de identificar barreras, oportunidades y palancas de cambio que permitan mejorar su atractivo.

Retos de la profesión

Para ello, a través de una encuestas realizada a nivel nacional en la que Andalucía ha sido la comunidad con más peso dentro de la muestra se han llegado a unas conclusiones destacables. En primer lugar, se ha incidido en que esta generación no acoge positivamente el sector. Lo valoran con un 4,1 de 10 y solo 2 de cada 10 personas acceden por vocación. El 71% perciben la hostelería como un sector de paso a otros sectores, es decir, es un trabajo de paso. Entre los motivos de estos datos negativos, están las malas condiciones laborales, la gestión emocional, ya que es un trabajo de mucho estrés y no se sienten valorados, el desarrollo de una carrera profesional, el bajo prestigio laboral o la poca formación, entre otras.

Entre las principales preocupaciones de esta generación, con un 87%, está la importancia de la gestión de horarios y turnos con más antelación para poder planificar la vida personal y evitar la incertidumbre para construir relaciones profesionales más duraderas. Lo que buscan los jóvenes es que se le otorgue un mayor prestigio, ya que para ellos es un sector muy importante en la sociedad. Construyendo un buen relato, de personas reales, en el mundo de la hostelería. ¿Por qué no los sacamos al primer plano, por qué no les damos visibilidad?, explica José Luis. Para ello, buscan generar referentes profesionales jóvenes que rompan con la idea de que la hostelería es un trabajo de transición, para reafirmar y marcar el camino.

Con respecto a esta falta de reconocimiento, han comparado su puesto con el de los cocineros. Han comprobado que en los últimos años hay una formación mayor para las personas que están en las cocinas de los restaurantes, y que, a raíz de ahí, han nacido grandes referentes en los que fijarse, mientras que en este sector no existen.

Además, demandan mayor profesionalización y están de acuerdo en que la hostelería "tiene la capacidad de no parar de especializarse". Buscan estructurar itinerarios, especializaciones y roles profesionales para convertirlo en un sector accesible en un entorno atractivo para construir una carrera a largo plazo. También piden que los jefes o superiores sepan hacer una gestión emocional de los empleados ante situaciones de estrés. Para ellos, lo importante es que haya una escucha activa de los empleados para un mejor funcionamiento y que se sientan acompañados.

Por último, y lo que más han querido remarcar, es que los jóvenes quieren formarse para entrar en el sector. Apostar por adquirir habilidades, por mejorar profesionalmente y ampliar horizontes, y piden que se mejore la formación del personal en habilidades como trabajar en equipo, relación con los clientes, empatía, gestión de problemas, ... por lo que exigen un periodo de prácticas que dure más tiempo. "Nos piden formación, que les enseñemos", confirma el director de Punto de Fuga. Los jóvenes creen que la creatividad siempre es positiva y les gustaría sentirse especiales: "quieren dejar su opinión y sentirse valorizados"

Positivismo en el sector

Sin embargo, existe el positivismo de cara a este sector, ya que el 83% reconoce que la hostelería es un sector importante para la sociedad, y el 73% asegura que este sector crea muchas oportunidades para las generaciones más jóvenes. "Se consideran que es un sector que hace feliz a la gente", concluye de este estudio.

El acto ha comenzado a las 9:30 horas de la mañana a cargo de Salvador Fernández, director gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla y Regla Bejarano, directora de Fundación Cruzcampo, y presentado por Álvaro Moreno de la Santa.