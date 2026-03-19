De Juanma Moreno a Cayetano Martínez de Irujo: ‘Cayetana, la duquesa de todos’ reúne a los rostros más conocidos en Sevilla

El preestreno del documental dirigido por Susana Alonso ha llenado el Cine Cervantes de familiares, amigos y personalidades del mundo de la cultura en un homenaje audiovisual que recorre la vida de la aristócrata a través de imágenes inéditas y testimonios de la Casa de Alba

Cuando hablamos de una duquesa que marcó la diferencia y que fue de todos, hablamos de Cayetana Fitz-James Stuart. Una mujer que rompió moldes, carismática y cercana, cuyo legado sigue presente en Sevilla. Ahora aún más gracias al preestreno de Cayetana, la duquesa de todos y del programa de actos en torno a su legado y trayectoria, como el ciclo de conferencias en la Fundación Cajasol y la exposición en el Palacio de Dueñas.

Este jueves, el histórico Cine Cervantes se ha convertido en el epicentro social y cultural con un photocall repleto de familiares, amigos, rostros conocidos y representantes institucionales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Entre saludos, reencuentros y anécdotas, los invitados han compartido con El Correo de Andalucía recuerdos personales de una mujer cuya vida sigue fascinando a muchos. Un patio de butacas lleno ha asistido al pase de una miniserie que se emitirá en tres capítulos en Canal Sur y en una versión reducida de 90 minutos en Netflix.

Distintas autoridades asistieron a la presentación del documental, incluidos el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. / Lucía León Guerrero

Un documental autorizado por la familia

La película, dirigida por Susana Alonso y producida por Ábside Media Producciones y Madroom, en colaboración con Canal Sur y Netflix España, recorre la vida de Cayetana Fitz-James Stuart con material inédito de la Casa de Alba, grabaciones de TVE y la BBC, y fotografías familiares, incluidos los álbumes que la propia duquesa elaboraba con anotaciones manuscritas.

La directora ha asegurado a este periódico que "la familia dio total libertad creativa, aunque fue un reto coordinar a todos los miembros y grabar en estancias privadas sin interferir con las visitas públicas a los palacios".

Voces familiares y cercanas

Entre los asistentes, Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona y quinto hijo de la duquesa, destacó el valor emocional del proyecto y recordó la singularidad de la figura de Cayetana. "Mi madre nació en unas circunstancias únicas. No somos familia real, pero como si lo hubiera sido. Ella nunca dependió de nadie en su vida, heredó un imperio, reconstruyó un palacio desde los escombros y ha sabido compaginar su persona, Cayetana, con ser la mujer más titulada de la historia", destacó a los medios.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también quiso estar presente y afirmó que la duquesa "era una mujer valiente, generosa y dueña de su vida, en un mundo dominado por hombres en el que marcó una época", añadiendo que "fue una referencia para muchas mujeres".

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recordó su vínculo con la ciudad y destacó que fue "una figura muy importante para Sevilla y una de las grandes embajadoras de la ciudad en los últimos años", subrayando además que "ha sido una gran defensora de Sevilla".

También estuvieron presentes los diseñadores Victorio y Lucchino, que resaltaron su carácter adelantado a su tiempo al asegurar que "era una persona que nació setenta años antes de lo que tenía que haber nacido, con una mentalidad muy joven".

La modelo y empresaria Raquel Revuelta destacó su personalidad rebelde y recordó que "era una mujer con una frescura enorme, que seguía teniendo esa rebeldía que me encanta y que era una característica muy suya".

El humorista Jorge Cadaval también quiso recordarla con cariño: "Me encantaba pasar ratitos con ella y siempre tenía sentido del humor; como decía ella, cópiame", comentó sobre algunos de los scketchs más celebrados de Los Morancos.

Por su parte, Carmen Tello, gran amiga de la duquesa, habló de su lado más humano: "Me ha enseñado muchísimas cosas a lo largo de casi cuarenta años que hemos estado juntas. He aprendido muchísimo de ella, sobre todo su generosidad, porque era una persona sencilla a la que le gustaba estar con la gente por cómo son".

Madrid, Sevilla y el patrimonio familiar

El documental se ha rodado en Liria y Dueñas, la Real Fábrica de Tapices, la Real Maestranza de Caballería, el Palacio de Lebrija y la Finca Las Arroyuelas. Obras de arte como La duquesa de Alba de blanco de Goya y retratos de Zuloaga acompañan las grabaciones. Se incluyen audios de entrevistas a la propia duquesa y voces de personas cercanas como Carmen Tello, Blanca del Rey y representantes de la Hermandad de los Gitanos, entre una larga nómina.

El archivo es uno de los pilares del proyecto con material doméstico, grabaciones íntimas de los niños y la duquesa, NO-DO, imágenes de la BBC, y fotografías históricas de visitas de Jackie Kennedy o Grace Kelly. Todo ello se ordena para ofrecer un retrato completo y sorprendente de Cayetana.

Una mujer libre y responsable

Tras bucear en este material, emerge una figura compleja que destaca por ser libre, curiosa, amante del arte y la música, pero también profundamente consciente de su responsabilidad desde la infancia.

Su perfil político aparece de manera lateral: monárquica, crítica con Franco, abierta al diálogo y con interés por la política, con testimonios de Carmen Calvo y Juan Ignacio Zoido. Sus maridos también ocupan un lugar importante. Luis Martínez de Irujo como impulsor de la Fundación Casa de Alba, y Alfonso Díez, con entrevistas cargadas de afecto y sinceridad.