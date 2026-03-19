Las nuevas multas a patinetes en Sevilla se retrasan hasta Semana Santa: la Policía no sancionará hasta el 27 por no llevar casco o chaleco reflectante

Las sanciones de la Policía Local a los sevillanos que incumplan las nuevas normas sobre el uso de patinetes eléctricos se atrasan una semana más. El próximo Viernes de Dolores, día 27 de marzo, será la primera jornada de multas en la capital a pesar de que el Ayuntamiento había sostenido hasta ahora que las sanciones se retomarían el 20 de marzo. Un error en el proceso de notificación telemática a la Junta de Andalucía impidió que la norma quedara registrada en la plataforma correspondiente. La medida que aprobó el Gobierno local supone una modificación sobre la Ordenanza Municipal de Circulación para regular, dentro de las competencias locales, la circulación de estos vehículos de movilidad personal (VMP).

En la jornada de inicio de la Semana Santa comenzarán las sanciones para las infracciones referidas al casco obligatorio y el chaleco reflectante, que fueron los incumplimientos cuyo registro en la plataforma de la Junta causaron problemas. Esto obliga a esperar un total de 15 días hábiles desde el pasado 5 de marzo, cuando las autoridades se percataron de dicho fallo. Sin embargo, el propio delegado de Seguridad del consistorio hispalense, Ignacio Flores, sostuvo en la sesión de la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno municipal que las multas volverían este mismo viernes 20 de marzo. Finalmente, habrá que esperar más.

La Policía Local no puede multar por ahora estas dos infracciones, de hecho, los usuarios de patinetes multados en los primeros días por el uso indebido de casco y chaleco pueden recurrir la sanción. En cambio, las autoridades sí pueden sancionar por otros incumplimientos recogidos en la ordenanza, ya que en esos casos la normativa fue comunicada correctamente.

Por ejemplo, podrán ser sancionados si circulan por vías ciclistas con una potencia superior a 250 vatios o superan los 15 kilómetros por hora, si se estacionan en aceras o zonas peatonales, o si se anclan a mobiliario urbano o árboles. Entre otras obligaciones, se mantiene la edad mínima de 15 años para circular, deberán contar con seguro de responsabilidad civil, certificado de circulación y registro en la Dirección General de Tráfico (DGT). También se prohíbe conducir utilizando auriculares, teléfonos móviles u otros dispositivos de comunicación, así como hacerlo bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Multas de 50 a 500 euros con la nueva normativa

Las multas por cometer infracciones oscilan desde los 50 a los 500 euros. Se considera infracciones leves estacionar en aceras, zonas peatonales, así como anclarlos a mobiliario urbano, arbolado, señalización de tráfico o aparcamientos de bicicletas (50-101€), en cambio, no cumplir la edad mínima de 15 años, no utilizar el casco de protección obligatorio abrochado o chaleco reflectante, y circular por vías ciclistas con un patinete cuya potencia exceda de 250 W son infracciones de carácter grave (101-200€). Tendrá la consideración de infracción muy grave circular con un patinete manipulado o alterando las características técnicas (201-500€).

Álvaro García-Arévalo

Los peatones sevillanos aseguran acoger la nueva ordenanza con satisfacción. "Era un peligro", señalaba un viandante tras ser preguntado: "a 25 km/h no daba tiempo a reaccionar ni al conductor y mucho menos a los peatones". Igualmente, afirmaba haber visto con sus ojos cómo "personas mayores caían al suelo" a causa de una colisión con estos vehículos de movilidad personal. En esta línea, otro sevillano reconocía que su propia madre se vio involucrada en un accidente de patinete: "la atropellaron y encima el conductor se dio a la fuga, tuvo heridas y se tuvo que ir directa a un ambulatorio para ser atendida". Una mujer confirmaba haber visto recientemente cómo un patinete "se llevaba por delante" a un menor cuando se disponía a salir de un polideportivo. "Van por todos lados y no paran en ningún sitio, me parece perfecta la medida", destacaba.