Toldos en el Puente de Los Remedios y obras en la Avenida de Andalucía: el Ayuntamiento de Sevilla aprueba un nuevo plan de inversiones

Sevilla contará con hasta ocho nuevas obras en 2026 destinadas principalmente a la mejora del pavimento tras la aprobación de un nuevo plan de inversión del Ayuntamiento. Se trata de calles repartidas por el Cerro del Águila, Parque Amate, Tiro de Nervión o San Julián donde el Gobierno local invertirá más de tres millones de euros en total. Además, se incluye la colocación de toldos en el Puente de Los Remedios y una partida para la conservación del patrimonio histórico.

A propuesta de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria para destinar fondos procedentes de remanentes de créditos de ejercicios anteriores a varias actuaciones. Alrededor de 2,7 millones de euros --un 87% del total-- se invertirán en proyectos de pavimentación y reurbanización. Habrá obras en los siguientes enclaves de la ciudad:

Calles Olivar de la Reina y Huerto del Maestre , en el Cerro del Águila, por valor de 195.000 euros.

y , en el Cerro del Águila, por valor de 195.000 euros. Dos tramos de la Avenida de Andalucía : entre la Glorieta Sergio Rodríguez Prat y el Parque Amate (538.670 euros) y desde ahí hasta la SE-30 (556.784 euros).

: entre la Glorieta Sergio Rodríguez Prat y el Parque Amate (538.670 euros) y desde ahí hasta la SE-30 (556.784 euros). Calle Clemente Hidalgo de Nervión con 427.495 euros destinados.

de Nervión con 427.495 euros destinados. Plaza del Pelícano y la calle Juzgado , en San Julián, por 200.000 euros.

y la calle , en San Julián, por 200.000 euros. Calle Carmen Vendrell, en el distrito Cerro-Amate, por valor de 300.000 euros.

El Puente de Los Remedios tendrá toldos

También el Ayuntamiento procederá a montar toldos sobre el Puente de Los Remedios con estos remanentes por valor de 200.000 euros. Cabe recordar que el Gobierno municipal ya comenzó en mes de enero a colocar estas mismas estructuras en el Puente de San Telmo de cara a los meses de verano.

Las partidas incluyen la mejora de los itinerarios escolares del CEIP Cristóbal Colón, en el barrio de El Tiro de Línea, con un presupuesto estimado de 290.000 euros. Los restantes 400.000 euros de esta modificación presupuestaria se dirigirán a otros trabajos de diversa índole, aunque destacan 192.000 euros para ayudas a la financiación de obras de conservación y restauración de edificios de alto valor histórico de la capital.

También, el consistorio ha aprobado esta mañana una segunda modificación de los presupuestos de la ciudad de 2026 para suplementar diversas partidas de inversiones. Igualmente, habrá una cantidad de 207.861 euros para subvenciones dirigidas a la conservación y rehabilitación de edificios del Patrimonio Histórico de Sevilla. En el marco de esta operación suplementaria, se incluyen además 250.000 euros para obras de mejora de accesibilidad en la Plaza de Curtidores, en el Casco Antiguo de la ciudad.