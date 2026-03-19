Los padres de Sandra Peña esperan una sanción "ejemplarizante" contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla

Los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, han expresado este jueves que esperan una sanción "ejemplarizante" contra el centro Irlandesas Loreto, en el que se encontraba escolarizada la menor. Ello se debe a que, según indican, la dirección del centro aseguró que llevaría a cabo la apertura de dos protocolos con los que cuenta la Junta de Andalucía, el correspondiente a la prevención y actuación frente acoso escolar y frente a conductas relacionadas con la autolisis, algo que, finalmente, no llegó a suceder.

En declaraciones en el programa 'Hoy en Día' de Canal Sur, recogidas por Europa Press, la madre de la joven, Zara, ha asegurado que Sandra Peña comenzó a recibir ayuda psicológica en verano del pasado año. Así, la profesional responsable llevó a cabo un informe que, posteriormente, la progenitora dirigiría al centro. Al tomar conocimiento el colegio de la situación, según Zara, la dirección anunció a la familia la apertura de dos protocolos, algo que, finalmente, no sucedió. De hecho, los progenitores han llegado a advertir incluso de "engaño", dado que "el departamento de Inspección Educativa no sabía nada de esto, no conocía a Sandra Peña, no lo comunicaron".

Asimismo, aunque han declinado ofrecer declaraciones sobre la participación de las menores que presuntamente ejercieron conductas de acoso hacia la menor, han asegurado que los insultos que presuntamente sufrió la joven "iban dirigidos a su aspecto físico y a su orientación sexual".

Al hilo, han agradecido el trabajo en la investigación de la Fiscalía de Menores y la Junta de Andalucía. "No tendré vida para agradecerles el trabajo que están haciendo, nos sentimos muy apoyados", ha expresado Zara. Además, han enmarcado que "sienten" el "apoyo y cariño" de la comunidad autónoma.

Cabe mencionar que la familia ha presentado una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado "implicado" en el presunto suicidio de la menor.

Al hilo, el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, apuntaba hace poco más de un mes que la investigación "no avanza" aunque confían "plenamente" en la justicia. "Están haciendo una labor impecable", apostillaba.

La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

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Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa" en torno al citado caso, que movilizó a finales de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas, para acabar "con el monstruo del bullying". Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil.