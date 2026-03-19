Parece el Real pero es el corazón de Miami: así es la Feria de Abril que la ciudad de Florida ha creado con sus propias casetas, flamenco y cante

Suelo de albero, casetas con farolillos, trajes de flamenca y caballos. Cada palmo de este lugar hace creer a su visitante que se encuentra en plena Feria de Abril de Sevilla. Pero, en realidad, se trata de un evento celebrado a miles de kilómetros de distancia, en Miami.

Se trata de la Feria de Sevilla en Miami, un evento celebrado este pasado sábado 14 de marzo que reunió a más de 10.000 personas en el Tropical Park, que se convirtió en el Real de la Feria para llevar la pura esencia sevillana hasta Florida.

Flamenco, baile y ambiente sevillano en Miami

Así, durante doce horas ininterrumpidas, los asistentes pudieron sumergirse en la tradición sevillana a través de las actuaciones de flamenco en vivo, los espectáculos de baile, las exhibiciones ecuestres y las actividades que se desarrollaron durante toda la jornada.

Con más de 40 casetas en su Real particular, la Feria de Sevilla en Miami podría pasar por un rincón más de la capital hispalense, al exhibir durante toda la jornada música flamenca, sevillanas, lunares y la mejor gastronomía española.

Tapas, platos típicos y espacios de restauración en Florida

Durante la que ya es considerada una de las grandes citas culturales del sur de Florida y uno de los principales escaparates de la cultura andaluza fuera de España, los visitantes han podido descubrir no solo el arte andaluz, sino también su gastronomía a través de las zonas de restauración que se encontraban repartidas por todo el recinto.

Así, más de veinte espacios han ofrecido tapas y platos típicos españoles, albergando tanto propuestas de restaurantes locales como casetas bistró y una gran caseta pública para más de 120 comensales.

Todo esto se ha instalado en un enorme recinto ferial que también ha contado con un escenario principal cubierto y casetas techadas para garantizar el correcto desarrollo del evento durante toda la jornada.

Academias de flamenco y espectáculo ecuestre en Miami

Además, el escenario principal ha reunido a academias de flamenco de toda Florida, mientras que el tablao oficial ha contado con diversos espectáculos.

Y para completar la amplia oferta de ocio y cultura, los asistentes también han podido disfrutar de su espectáculo ecuestre, con exhibiciones y desfiles de caballos de Pura Raza Española por el recinto.

Casetas privadas, públicas y vínculo entre Miami y Sevilla

Una cita que también ha copiado la fórmula sevillana de contar tanto con casetas privadas como públicas, además de otras creadas por firmas andaluzas para recrear el ambiente sevillano.

Un evento que no solo ha servido para llenar de música, ambiente y arte Miami, sino para mostrar el hermanamiento entre la ciudad de Florida y Sevilla.

Esto se ha materializado en la proclamación por parte de la alcaldesa de Miami del Día de la Feria de Sevilla en Miami, y su afirmación de que este tipo de eventos ayudan a fortalecer los vínculos entre España y la comunidad del sur de Florida.

Así, la Feria de Sevilla en Miami se ha consolidado como el mayor espejo de Sevilla y su feria ante el mundo, y una señal de que la belleza, el arte y cultura sevillana consigue conquistar al planeta en su conjunto.