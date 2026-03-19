Visitas guiadas gratuitas al Puente del Hierro de Sevilla por su centenario: horarios y reservas de plazas

En vísperas del centenario de la inauguración del Puente Alfonso XIII y de la Corta de Tablada, el Puerto de Sevilla ha anunciado el programa Puente Abierto, que permitirá a la ciudadanía a visitar el Puente del Hierro a través de visitar guiadas y gratuitas. En colaboración con la empresa cultural Engranajes Culturales, existirá la posibilidad de disfrutar de visitas en las que se podrá conocer su historia, contemplar su fisionomía y apreciar el prodigio de la ingeniería que supone esta estructura.

Además de Puente Abierto, la Autoridad Portuaria de Sevilla celebrará una exposición fotográfica exterior titulada La obra que transformó el Puerto de Sevilla, en la que se podrán ver imágenes y planos antiguos en la avenida del Cid, junto a la Universidad de Sevilla, del 26 de marzo al 27 de abril. Por su parte, las visitas al Puente del Hierro deberán ser reservadas previamente a través de la web de Engranajes Culturales y tienen una duración aproximada de 20 minutos. En marzo, abril y mayo, se podrá visitar en horario de mañana desde las 11:00 hasta las 13:00, en turnos de media hora. Además, en mayo y junio se podrá visitar en horario de tarde para evitar horarios con altas temperaturas.

Cien años de un hito de la ingeniería

El 6 de abril de 1926, Alfonso XIII cruzó a bordo del Buenos Aires el puente al que le daba nombre y, de esa manera, acompañado de varias embarcaciones de la Marina española, inauguraba la Corta de Tablada. Las dos infraestructuras daban forma al nuevo Puerto de Sevilla de inicios del siglo XX. El Puente de Alfonso XIII es una estructura basculante construida por la empresa barcelonesa La Maquinista Terrestre y Marítima. Su sistema levadizo se basaba en una patente de la compañía estadounidense Scherzer Lift Bridge, que permitía elevar de forma simultánea sus dos hojas y abrir el vano central, facilitando así el tránsito de barcos hacia los muelles de Sevilla. Esta actuación supuso el inicio del puerto moderno, al permitir la ampliación de los muelles, naves y tinglados hacia el sur, en paralelo al crecimiento urbano impulsado por la Exposición Iberoamericana de 1929.

Durante décadas, el puente facilitó el paso de embarcaciones hacia los muelles de la ciudad y permaneció en uso hasta comienzos de los años noventa. Con motivo de la Exposición Universal de Sevilla, fue reemplazado por el actual Puente de las Delicias. En 1998, finalmente fue desmantelado y, en 2003, trasladado al solar de Las Razas, donde se encuentra actualmente. Concretamente, se asienta en el Distrito Urbano Portuario que se pretende finalizar en el 2029. Hoy, la Autoridad Portuaria ha anunciado la redacción del proyecto de restauración del puente para su puesta en valor como espacio cultural y de paseo.