El Puerto de Sevilla ultima el proyecto de restauración del Puente de Hierro para recuperarlo como "espacio cultural y de paseo" en 2029
El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona Ruiz, destaca que tras la reforma la estructura se desplazará para situarla sobre una lámina de agua
El esperado proyecto de restauración del Puente de Hierro arrancará el próximo mes de abril coincidiendo con su centenario. Así, lo ha anunciado Rafael Carmona Ruiz, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, quien ha presentado un proyecto que se ejecutará en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y que se pretende convertir en uno de los grandes hitos de la conmemoración de la exposición iberoamericana de 1929.
Concretamente, se pretende restaurar la estructura del Puente de Alfonso XIII y habilitarla como espacio cultural y de paseo dentro del futuro Distrito Urbano Portuario de Sevilla. "El proyecto de rehabilitación está en desarrollo, una vez se termine, licitaremos la obra", ha confirmado Carmona Ruiz, añadiendo que "discurrirá agua por debajo para que siga teniendo la función de puente-mirador, nos gustaría que la gente venga de paseo para ver las vistas del agua y los barcos". Aún así, no se rehabilitará la función levadiza que tenía la estructura en su origen.
El presidente portuario ha afirmado que, con esta rehabilitación, "los sevillanos volverán a sentir el puerto como suyo". "Comenzamos la conmemoración del centenario este año, pero trabajaremos los siguientes para que en el aniversario del año 2029 esté completado el Distrito Urbano Portuario", ha concluido, no sin antes señalar que será "una operación que cuesta mucho dinero" de la que se está pendiente de confirmar la financiación pública a través del dos por ciento cultural.
Un puente en el olvido
El Puente de Hierro, hasta hace no mucho tiempo, entraba dentro del imaginario de Sevilla. El próximo 6 de abril se cumplen 100 años desde que Alfonso XIII, a bordo del crucero Buenos Aires, inauguró la Corta de Tablada y el puente al que le daba nombre. Esta estructura, dio forma al Puerto de Sevilla de principios del siglo XX y permitió durante décadas el tráfico marítimo de embarcaciones hasta los puertos situados más al sur de la ciudad. No obstante, en el contexto de la Exposición Universal de Sevilla, fue sustituido por el Puente de las Delicias. En 1998, finalmente fue desmantelado y, en 2003, trasladarlo al solar de Las Razas, donde se encuentra actualmente.
Ahora, en vistas de darle vida de nuevo a la zona, la Autoridad Portuaria ha organizado visitas gratuitas al Puente del Hierro de la mano de Engranaje Cultural, que ofrecerá un recorrido en torno a la estructura y conocer la historia del puente a través de paneles interactivos.
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