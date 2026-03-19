El restaurante de comida tradicional de Sevilla que es el favorito de la infanta Elena: "Siempre toma lo mismo"

Cada vez que la infanta Elena viaja a Sevilla, ciudad que le apasiona y a la que admira, acude a un mismo restaurante y pide los mismos platos. No importa el resto de opciones que tenga, el lugar de la capital en el que se encuentre o el tiempo del que disponga, siempre acaba disfrutando de sus bocados favoritos en un reconocido restaurante que se ha convertido en su imprescindible: La Grulla.

Y es que este restaurante que abrió sus puertas por primera vez en 2017 de la mano del conocido cocinero Marcos Valcárcel se ha posicionado como uno de los rincones predilectos de la hermana de Felipe VI en toda Sevilla, siendo una habitual en este establecimiento que mezcla en su carta "platos tradicionales con otros de temporada".

La última visita de la infanta Elena a La Grulla de Sevilla

Una de las últimas ocasiones en las que la infanta ha acudido a este negocio fue el pasado mes de noviembre, cuando formó parte del Campeonato de España de Veteranos y estuvo presente en el homenaje que se realizaba en Sevilla a uno de sus mejores amigos, Luis Astolfi.

Y para celebrar la ocasión, tanto Elena de Borbón como Luis Astolfi y otros amigos acudieron a este restaurante situado en la calle Juan de Mata Carriazo número 6 de Sevilla capital.

La relación de confianza de la infanta con el restaurante

El propio chef del restaurante, Marcos Valcárcel, fue quien comentó esta visita con la revista HOLA, a quien le aseguró que "siempre que hay concurso hípico en Sevilla viene a cenar a nuestro local".

"Cuando viene se siente muy cómoda, suele estar con amigos de siempre de la equitación", afirmó el cocinero, que recalcó que es tal la confianza que tiene la infanta cuando llega al local que "entra directamente a la cocina" para ver al personal.

Cómo fue la cena de Elena de Borbón con sus amigos

Tal y como relató a la revista, cuando Elena de Borbón acudió al restaurante, tenían todas las mesas reservadas, pero hicieron "un par de movimientos en las mesas" para que la infanta y sus acompañantes pudieran estar en la sala.

"Como ya son amigos, saludaron a todo el mundo y entraron directamente en la cocina para ver al personal", continuó narrando el chef. Además, afirmó que los clientes se vieron sorprendidos por la presencia de Elena de Borbón en su restaurante, y "agradecieron mucho la visita".

Los platos que siempre pide la infanta Elena en Sevilla

Y, como ocurre en cada ocasión que la infanta acude a su local, no importó los platos que le sugirieron ni las nuevas incorporaciones de carta, la hermana del rey volvió a pedir lo mismo de siempre, tres de los platos estrella de La Grulla.

"Siempre toma ensaladilla de calabacines, huevos a la turca y roast beef con puré de patata. De postre, torrija con helado de vainilla y tarta de limón para compartir entre los cinco", añadió el dueño de este restaurante que se ha convertido en una parada imprescindible de la infanta Elena en cada visita a Sevilla.