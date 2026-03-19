Robo en el vivero municipal de Sevilla: los asaltantes se llevaron más de 70.000 euros en materiales

El Ayuntamiento de Sevilla ha sufrido un robo en una de sus instalaciones. Concretamente en el vivero municipal, ubicado en el entorno de Miraflores, donde el pasado 22 de febrero forzaron la puerta para acceder al interior, según ha podido saber El Correo de Andalucía. Una vez dentro, los asaltantes -o el asaltante- se llevaron material valorado en más de 70.000 euros, tal como apuntan fuentes cercanas a los hechos.

Aquella noche los ladrones, según fuentes consultadas, reventaron la puerta principal del vivero de Miraflores y desconectaron las alarmas, por lo que la empresa encargada de la seguridad solo recibió un aviso por un supuesto fallo en la comunicación. La realidad era bien distinta: habían entrado al interior de esta dependencia municipal para robar el material que había en su interior. A preguntas de este medio, desde el Consistorio hispalense confirman que se han denunciado estos hechos ante la Policía Nacional.

Hasta 70.000 euros en material

Entre lo sustraído, muchos instrumentos de jardinería como motosierras o cortasetos, así como herramientas de otro tipo. Se da el caso, además, de que el Gobierno de José Luis Sanz compró a finales de 2025 nuevas máquinas para estas instalaciones, que junto a otros más antiguos forman parte del material sustraído por los asaltantes, según detallan estas mismas fuentes, que califican el robo como "una faena muy grande" para el Ayuntamiento.

A tal punto llegó el robo, que los ladrones se llevaron hasta los chubasqueros del personal municipal, según ha podido saber este medio. En total, la estimación es que el asalto ha supuesto pérdidas de más de 70.000 euros en material que, por el momento, no se ha podido recuperar. Asimismo, no ha trascendido aún ninguna detención vinculada a estos hechos, que tuvieron lugar hace ya casi un mes.

Ampliación reciente y problemas de seguridad

Los Viveros de Miraflores se enclavan en el parque del mismo nombre, en el Distrito Norte. Sumando todas sus instalaciones –superficie de cultivo y edificios de centros de trabajo y para servicios– alcanza los 63.381 metros cuadrados en un parque que alcanza las 64 hectáreas. En los últimos años se han ejecutado distintos proyectos de ampliación con el objetivo de concentrar en estas instalaciones toda la actividad municipal.

La última actuación implicó el acondicionamiento y la construcción de 14 balsas de hormigón sobre una superficie de parcela de 1.127,35 metros cuadrados que albergarán las macetas y, asimismo, un nuevo umbráculo de 910,72 que las cubrirá para mantenerlas mejor y protegerlas del calor y el frío. Se dotará a esta infraestructura de un sistema de saneamiento y suministro del agua reciclado y limpia de riego, complementando la aportación de agua procedente de pozo. Por último, el umbráculo se montará a partir de una estructura de perfil tubular con malla para el techo y un cerramiento perimetral.

En 2025 la situación del vívero ya fue objeto de polémica por el estado de "abandono" denunciado por la oposición. De hecho, desde el PSOE denunciaron el uso de las instalaciones como "vertedero para restos inservibles de mobiliario urbano de la ciudad donde además las instalaciones para el cultivo y crecimiento de macetas y distintas especies vegetales y para la conservación de árboles previa a su plantación en calles o parques".