Sevilla estrena hoy su primer carril BUS-VAO: 4.500 vehículos al día usarán la plataforma reservada para buses y coches con más de dos ocupantes

Sevilla estrena este jueves su primer carril BUS-VAO, una plataforma reservada sólo para el transporte público y los vehículos que lleven más de dos personas. El itinerario conectará la glorieta del parque empresarial de PISA, en Mairena del Aljarafe, y el acceso a la SE-30 por la autovía de Coria. En total, 3,6 kilómetros en los que se han invertido 17,3 millones de euros por parte de la Consejería de Fomento.

La previsión es que por esta plataforma lleguen a circular más de 4.300 vehículos al día que podrán reducir a la mitad los tiempos de los desplazamientos del Aljarafe, una reducción de la que se beneficiará especialmente el transporte público con las líneas del Consorcio Metropolitano de Transportes.

La plataforma reservada consiste en la ampliación de la calzada izquierda de la carretera Mairena del Aljarafe-San Juan de Aznalfarache (A-8057) con un tercer carril a costa de la franja de mediana de dicha carretera. A la altura del cruce con la carretera A-8058, la plataforma reservada se separa de la calzada y adopta un trazado independiente de la misma hasta la confluencia de la Autovía de Coria. El cruce sobre esta carretera se ha resuelto con un viaducto de 120 metros de longitud, que accede a la Autovía de Coria por su borde exterior.

La anchura del carril BUS-VAO en el tramo inicial, en la A-8057, es de 3,50 metros, mientras que la velocidad será de 100 kilómetros por hora. Mientras, en el tramo de trazado independiente de la vía la velocidad se reduce a 60 kilómetros por hora y contará con mayor anchura, alcanzando los cuatro metros.

El carril BUS-VAO incluye, además, otras actuaciones como la construcción de muros de contención, mejoras en los accesos y la adecuación de la señalización para la nueva configuración viaria,como los paneles inteligentes para la gestión del tráfico del carril que serán gestionados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Una vez finalizadas las obras, la Consejería de Fomento ha acordado con la Dirección General de Tráfico la puesta en marcha de este nuevo itinerario prioritario por el Aljarafe que será inaugurado por la titular de este departamento, Rocío Díaz, en la tarde de este jueves.

¿Quién podrá usar el nuevo carril BUS-VAO del Ajarafe?

Este corredor podrá ser utilizado por los autobuses del Consorcio Metropolitano que atienden a poblaciones como Mairena del Aljarafe, Almensilla o Palomares del Río. Su puesta en servicio llevará aparejada una futura modificación de las líneas para poder aprovechar sus ventajas frente a los atascos. Además, podrán transitar por este carril los vehículos considerados de alta ocupación, es decir, aquellos que tengan más de dos pasajeros.

La Consejería de Fomento prevé que serán más de 4.300 vehículos al día los que usen esta plataforma reservada en cuanto se ponga servicio, cifra que se espera duplicar en los próximos años. Además, circularán líneas regulares de autobús metropolitanos

Además de este carril BUS-VAO, la Consejería de Fomento está construyendo otro en el Aljarafe Norte, desde Castilleja de Guzmán hasta la estación de Plaza de Armas, pasando por Camas, que concluirá también a lo largo de esta primavera.