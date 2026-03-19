QUIRÓNSALUD
Top Doctors reconoce al sevillano Domingo Ventura entre los mejores médicos de España
El anestesiólogo de Quirónsalud Infanta Luisa entra en el ranking nacional gracias a su experiencia en dolor crónico y técnicas avanzadas
El doctor Domingo Ventura, especialista de la Unidad del Dolor del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, ha sido reconocido como uno de los 50 mejores médicos de España en la XII edición de los premios Top Doctors, una de las principales referencias internacionales en el ámbito de la medicina privada.
Un reconocimiento basado en médicos y pacientes
Este reconocimiento no solo tiene en cuenta la trayectoria profesional, sino también la valoración directa de otros especialistas y de miles de pacientes a nivel nacional. En total, más de 5.000 médicos participan en este proceso de selección.
Para el doctor Ventura, este logro supone "un motivo de orgullo" y, al mismo tiempo, una responsabilidad: seguir ofreciendo la mejor atención posible y continuar avanzando en el tratamiento del dolor.
Referente en tratamiento del dolor en Sevilla
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, el doctor Ventura se especializó en Anestesiología y Reanimación en 2003, centrando su carrera en el abordaje del dolor crónico.
A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado y aplicado técnicas avanzadas como:
- Láser intradiscal
- Procedimientos intracanal
- Radiofrecuencia
- Tratamiento del síndrome postlaminectomía
- Abordaje del dolor lumbar
- Técnicas de medicina regenerativa
Además, cuenta con un máster en Acupuntura Médica aplicada al tratamiento del dolor por la Universidad Pablo de Olavide.
Trayectoria, investigación y liderazgo clínico
Actualmente, es uno de los responsables de la Unidad del Dolor de Quirónsalud Infanta Luisa en Sevilla, donde trabaja en el desarrollo de tratamientos innovadores para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Su perfil combina práctica clínica, investigación y divulgación. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y forma parte de grupos de trabajo especializados en dolor lumbar y técnicas ecoguiadas de la Sociedad Española del Dolor.
Además, es fundador y CEO del grupo Unidad Dolor Ventura, desde donde impulsa nuevos enfoques en el tratamiento del dolor.
Qué son los premios Top Doctors
Los premios Top Doctors reconocen cada año a los especialistas más valorados del país. La selección se basa en criterios como:
- Excelencia clínica
- Trayectoria profesional
- Investigación y docencia
- Confianza generada en pacientes y compañeros
Todos los premiados cuentan, además, con valoraciones verificadas de pacientes reales, lo que refuerza la fiabilidad del reconocimiento.
Un compromiso con la calidad de vida de los pacientes
El reconocimiento a Domingo Ventura refuerza el papel de Sevilla como referente sanitario y pone en valor la importancia de unidades especializadas como la del dolor, clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Su enfoque combina innovación, experiencia clínica y atención personalizada, elementos cada vez más demandados en el ámbito de la salud.
Quirónsalud en Andalucía
El grupo hospitalario Quirónsalud cuenta con una amplia presencia en Andalucía, con ocho hospitales y múltiples centros médicos distribuidos en distintas provincias. En Sevilla, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa se posiciona como un centro de referencia en distintas especialidades, entre ellas el tratamiento del dolor.
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