La nueva unidad de élite de la Policía de Sevilla identifica a 104 personas en su primer despliegue en El Cerezo

El Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), nueva unidad de élite de la Policía Local de Sevilla, fue presentada el martes y tan solo un día después ya tuvo su estreno, en El Cerezo, con motivo de los últimos conflictos vecinales con los gorrillas. Este primer despliegue de los boinas carmesí en la tarde noche de este miércoles se saldó con 203 actuaciones en la zona, durante los numerosos controles que se realizaron, y se identificaron 104 personas.

El alcalde, José Luis Sanz, ha hecho balance en el pleno ordinario de este jueves sobre la actividad de estos agentes de la Policía Local durante su presencia en la zona norte de la ciudad. Ha explicado que se inspeccionaron 69 vehículos, además de cinco actas por drogas, tres investigados no detenidos por presuntos delitos contra la seguridad vial, cinco actuaciones sobre extranjería, ocho denuncias por botellón, y una asistencia sanitaria a una chica que le dio un ataque epiléptico.

"Esta unidad será un auténtico logro", ha valorado el primer edil popular, en respuesta a una pregunta formulada por la portavoz de Vox, Cristina Peláez. El GAR está formado por 36 agentes que han recibido durante meses "formación específica en armamento, defensa personal o primeros auxilios", tal como apuntó Manuel Corregidor, al frente de este equipo especializado, durante su presentación en su sede, la nave de la calle Calatrava.

En referencia al conflicto en El Cerezo, Sanz ha analizado que en general Sevilla no tiene "un problema de seguridad", aunque "hay momentos en los que se puede producir". Por eso desde el Ayuntamiento de Sevilla se puede "intensificar la presencia de Policía Local en zonas concretas". Es la única medida que el alcalde ve que el Gobierno Local puede ejecutar, ya que "las competencias son claras, son exclusivas del Gobierno de España".

Sanz ha vuelto a reclamar un esfuerzo del Gobierno de España para reforzar la Policía Nacional en Sevilla, y ha anunciado que próximamente se incorporarán 200 agentes de Policía Local, y en los próximos meses se anunciarán 150 policías locales más. "Estamos cambiando el modelo de atención a personas sin hogar para su inserción o reducir problemas. Queremos mejor convivencia en todos los barrios de Sevilla. Solo podemos seguir intensificando la presencia policial", ha proseguido.

También se ha pedido una nueva reunión al Ministerio del interior y una comparecencia pública sobre la situación de la Policía Nacional en Sevilla. "Nos gustaría que se incrementara el número de policías en Sevilla", ha afirmado Sanz.

Vox apoya al PP en sus actuaciones en El Cerezo

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha sido la que ha preguntado al alcalde sobre la situación en El Cerezo, compartiendo la necesidad de un refuerzo policial, pero también alertando sobre un "incremento de los delitos graves". Ha lamentado que "los vecinos han decidido organizarse en patrullas vecinales para vigilar las calles de sus barrios y alertar de los problemas. La Policía Nacional aseguraba que la mayoría de problemas en El Cerezo era por personas en situación irregular".

"Nos congratula el estreno del grupo de apoyo y reacción", ha celebrado también Peláez. "Era necesario contar con una unidad de intervención especial", ha continuado, recordando que se pactó con el PP para dar su visto bueno al Presupuesto de 2026 que se trabaje "en luchar contra el top manta". Según Vox, los principales problemas en materia de seguridad se están concentrando en El Cerezo, Macarena, Distrito Sur y Cerro Amate".

"Hoy iniciamos nuestra andadura"

Este miércoles por la tarde, el GAR escribía su primera página de "un libro aún en blanco", aseguraba su jefe, Manuel Corregidor. "Hoy hemos iniciado nuestra andadura con el objetivo de apoyar y reaccionar en los casos que sean necesarios", explicaba Corregidor frente a uno de los controles de tráfico dispuestos en la barriada.

"El GAR nace para dar respuestas a reivindicaciones sociales, sobre todo en enclaves de especial conflictividad. Y estoy seguro de que los vecinos nos verán pronto como una solución efectiva a sus problemas", defendía durante la primera patrulla de esta nueva unidad de élite de la Policía Local.