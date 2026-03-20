DEPORTE Y EDUCACIÓN
La 13ª Copa COVAP llega a San Juan de Aznalfarache este fin de semana
Esta iniciativa promovida por COVAP ha recorrido ya más de 40 localidades andaluzas promoviendo hábitos saludables a más de 45.000 niños y niñas
Tras un éxito total en la edición del año pasado, San Juan de Aznalfarache acogerá este domingo la sexta jornada de la decimotercera edición de la Copa COVAP. Una iniciativa educativa y deportiva promovida por Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP) que desde enero, ya ha recorrido más de 40 localidades andaluzas.
La iniciativa de COVAP ha conseguido sensibilizar en hábitos saludables a más de 45.000 niños y niñas y llegar a unos 90.000 espectadores.
Sevilla será escenario de la sexta jornada del campeonato andaluz
El Pabellón Municipal de San Juan de Aznalfarache reunirá este domingo a más de 400 participantes en la sexta jornada del campeonato. Niños y niñas de 10 y 11 años de 48 equipos de futbol, baloncesto y baloncesto 3x3, serán los protagonistas de una jornada dedicada al deporte y la concienciación.
Más allá de la competición, los participantes podrán asistir a charlas de psicólogos especializados sobre como abordar un uso responsable y consciente de la tecnología. Además, sus familiares también podrán participar en talleres impartidos por nutricionistas donde se les ofrecerán recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.
¡La Copa COVAP sigue su recorrido por toda Andalucía!
Tras visitar Huétor Tájar (Granada), Conil de la Frontera (Cádiz), Huércal de Almería, Palma del Río (Córdoba), Mijas (Málaga) y San Juan de Aznalfarache, la Copa COVAP continuará su recorrido por Martos en Jaén y La Palma del Condado en Huelva durante el mes de abril, hasta llegar a la Fase Final que se celebra el 6 y 7 de junio.
La idea central de esta edición vuelve a girar en torno a la importancia de adquirir hábitos saludables que ayuden a niños y niñas a descubrir sus propios ‘superpoderes’:
- Alimentación adecuada
- Práctica de deporte
- Desarrollo emocional
Además, y para potenciar su función divulgativa, la Copa COVAP vuelve a contar con seis entidades colaboradoras que trabajan con la cooperativa para expandir sus mensajes y valores positivos, como la iniciativa Pantallas Amigas o el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, entre otras.
Jesus Navas, embajador del proyecto
Este año, Jesús Navas es el nuevo embajador del proyecto de la Copa COVAP de este año. Este futbolista, figura emblemática del deporte nacional y muy querido en Andalucía, representa los valores de compromiso y humildad que la iniciativa fomenta. Asimismo, la Federación Andaluza de Baloncesto y la de Fútbol colaboran, como es tradición, un año más.
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