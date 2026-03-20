Sucesos
Grave accidente en Sevilla: el choque entre un motorista y un coche provoca un gran atasco en Menéndez Pelayo
El accidente se ha producido a las 9.25 horas en el entorno del Prado de San Sebastián
Un motorista ha resultado herido en la mañana de este viernes tras una colisión frontal entre un coche y una moto en la avenida de Menéndez Pelayo, a la altura de los Jardines de Murillo, en el entorno del Prado de San Sebastián.
Según los datos facilitados por Emergencias 112 a El Correo de Andalucía, el aviso se recibió a las 9.25 horas, cuando varios testigos alertaron del siniestro y de que el conductor de la moto había resultado herido en la calzada.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, sanitarios del 061 y operarios de Lipasam, ya que en la calzada habían quedado restos del accidente. El choque ha provocado además retenciones y varios kilómetros de atasco en una de las principales vías de acceso al centro de Sevilla.
Por el momento se desconoce las causas del siniestro y el estado del motorista herido.
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