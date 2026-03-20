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Grave accidente en Sevilla: el choque entre un motorista y un coche provoca un gran atasco en Menéndez Pelayo

El accidente se ha producido a las 9.25 horas en el entorno del Prado de San Sebastián

Imagen de Avenida Menéndez Pelayo, lugar dónde ha ocurrido el accidente

Imagen de Avenida Menéndez Pelayo, lugar dónde ha ocurrido el accidente / Google Maps

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Un motorista ha resultado herido en la mañana de este viernes tras una colisión frontal entre un coche y una moto en la avenida de Menéndez Pelayo, a la altura de los Jardines de Murillo, en el entorno del Prado de San Sebastián.

Según los datos facilitados por Emergencias 112 a El Correo de Andalucía, el aviso se recibió a las 9.25 horas, cuando varios testigos alertaron del siniestro y de que el conductor de la moto había resultado herido en la calzada.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, sanitarios del 061 y operarios de Lipasam, ya que en la calzada habían quedado restos del accidente. El choque ha provocado además retenciones y varios kilómetros de atasco en una de las principales vías de acceso al centro de Sevilla.

Por el momento se desconoce las causas del siniestro y el estado del motorista herido.

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