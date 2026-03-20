Tres cadenas negocian para operar el nuevo hotel que se levantará en el antiguo centro comercial Zona Este

El antiguo centro comercial Zona Este -que permanece cerrado desde finales del pasado año- se convertirá en un nuevo complejo que aunará una zona comercial y un hotel de entre tres o cuatro estrellas. La categoría quedará determinada por la cadena del sector que finalmente opere el establecimiento, que se situará enfrente del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

Según ha podido saber este periódico, en la actualidad hay tres cadenas hoteleras interesadas en la gestión de este nuevo hotel, cuyas dimensiones se situarán entre los 7.500 y los 8.000 metros cuadrados y que albergará entre 170 y 200 habitaciones una vez se ponga en marcha, previsiblemente en un plazo de dos años, una vez se cierre el acuerdo, aunque los plazos aún no están definidos.

El interés por gestionar este nuevo establecimiento hotelero -cuyo estudio de detalle quedó aprobado de manera definitiva en el Pleno municipal de este jueves, con los votos a favor de PP, PSOE y VOX y la abstención del Grupo Podemos-IU- se enmarca dentro del aumento del turismo experimentado en Sevilla en los últimos años. De hecho, la patronal calcula 54 aperturas entre hoteles y alojamientos turísticos a medio plazo entre la capital y la provincia.

Mix comercial con restauración y alimentación

En lo que se refiere a la zona comercial, habrá un mix que incluirá proyectos de restauración, de alimentación y otro tipo de negocios. En cualquier caso, habrá que esperar a saber cuál de los proyectos hoteleros sale definitivamente adelante para ver cómo se distribuye el espacio, ya que cada una de las propuestas cuenta con un diseño distinto.

En el estudio de detalle se prevé mantener parcialmente la edificación existente en planta baja de comercio hasta una ocupación máxima del 60% del suelo -la superficie total es de casi 10.400 metros cuadrados- y establecer una edificación en altura sobre dicho basamento.

Se mantendrán las dos plantas de aparcamientos

En cualquier caso, todo este equipamiento comenzará a construirse sobre las dos plantas sótano existentes y destinadas a aparcamientos, por lo que la obra que se lleve a cabo evitará fases complejas del proceso constructivo, como el movimiento de tierras o la propia cimentación. Esto podría reducir los plazos de ejecución hasta seis meses.

Lo que continuará funcionando incluso una vez que comiencen las obras será el gimnasio de la cadena Basic-Fit, que es el único negocio que ha sobrevivido al cierre de Zona Este y que ocupa una superficie de unos 2.000 metros cuadrados.