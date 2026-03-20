El incremento de población marcará las elecciones de 2027: Sevilla tendrá dos concejales más al superar los 700.000 habitantes

Sevilla ya se ve por encima de los 700.000 habitantes más de una década después. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha comunicado al Ayuntamiento que el padrón a 31 de diciembre de 2025 asciende a 700.324 habitantes, por lo que la ciudad superaría esta ansiada barrera, de la que se bajó en 2013, la última vez en la que contó con una población superior. Estos datos son provisionales, ya que se confirmarán y se publicarán oficialmente a finales de año. Además, el Consistorio tiene la opción de presentar un recurso para que se reconozcan más habitantes en el padrón, pero en cualquier caso la cifra definitiva una vez valoradas estas aportaciones sería superior a los 700.324 habitantes, nunca inferior.

Este dato supone invertir una tendencia que ha marcado a la ciudad durante la última década. El padrón municipal alcanzó en 2022 el punto más bajo desde 2013, situándose en 681.998 habitantes, al nivel de 1991. Pero también tiene incidencia en otros dos aspectos administrativos: Sevilla tendrá dos concejales más y mayor financiación.

Según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el Ayuntamiento de Sevilla pasará en las próximas elecciones de 2027 de 31 a 33 concejales. El artículo 179, incluido en el capítulo IV, referente al sistema electoral, especifica que a cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de concejales que resulte de la aplicación de una escala en la que se pasa de los cinco concejales en municipios de hasta 250 residentes a los 25 concejales en aquellos de 50.001 a 100.000 habitantes.

Superada esta cifra, que es el caso de Sevilla, se podrá contar con un concejal más por cada 100.000 residentes, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par. Es así como Sevilla pasaba de los 25 a los 31 concejales al tener más de 600.000 habitantes. Al rebasar los 700.000 residentes se llega a los 32 concejales, y al ser número par se suma uno más, hasta los 33 en total.

Actualmente, tras las últimas elecciones municipales de mayo de 2023, la corporación cuenta con 31 concejales, donde el PP ostenta la mayoría con 14 ediles, seguido por el PSOE con 12, Vox con 3, y Con Podemos-IU con 2. Este panorama cambiará, no solo por los resultados de dentro de un año antes del verano de 2027, sino por el propio número de sillas que habrá en la Plaza Nueva.

Mayor financiación con más habitantes

Además de más concejales, a Sevilla también le corresponderá más financiación por parte del Estado por el simple hecho de tener más población. No se produce de forma lineal ni tampoco de la misma forma en todos los municipios, pero la participación en los tributos del Estado se reparte bajo una fórmula de la que depende en un amplio porcentaje de los habitantes del último padrón aprobado por el Gobierno.

Además, Sevilla es capital de provincia, algo que también influye. Por tanto, si Sevilla gana 12.000 habitantes, al superar de base los 500.000, sí puede mejorar parte de su financiación estatal en algunos componentes. La norma principal a aplicar es el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La capital ha recuperado población y esto le permitirá pugnar mano a mano con Zaragoza por conseguir de nuevo la cuarta posición. En concreto, se han alcanzado los 700.324 habitantes. "Esto no ocurría desde el año 2014", ha recordado el primer edil popular este viernes al anunciar los nuevos datos. Actualmente Sevilla estaba en las 688.714 personas, por lo que este salto de más de 12.000 personas es el más grande de los últimos años.