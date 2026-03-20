Inés Moreno, la doctora detrás de 'la traumatóloga geek': "Me llegan muchas radiografías a mi buzón de Instagram y no puede ser"

La doctora Inés Moreno (Granada, 1987), más conocida como La traumatóloga geek, se ha convertido en una de las voces médicas más seguidas en las redes del panorama nacional. En tan solo un año, ha captado a más de 1,5 millones de seguidores en sus cuentas de Instagram, TikTok y YouTube. No hay truco ni cartón más allá de algo tan difícil, pero necesario, como el lenguaje didáctico y sencillo para hablar de temas como los hallazgos de Marie Curie, la curación de la lepra o la historia de Fidel Pagés. Para ella es “darle legitimidad a la medicina oficial”; para sus seguidores, una fuente de conocimiento fiable en una red llena de bulos, alarmismos y consejos baratos.

Este sábado, su rostro y sus conocimientos traspasarán la pantalla para protagonizar una conferencia en el teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla de la mano del fisioterapeuta Toni Pérez. Bajo el nombre El cuerpo humano: lo que nunca te contaron, ambos profesionales explicarán cómo funciona nuestro organismo, poniendo el foco en las lesiones, el dolor y el cuidado del aparato locomotor. Además, contarán con la participación de Mireia Cabañes, una surfista de élite que superó con siete años un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que afecta a los huesos.

Esta granadina lleva diez años al servicio de la medicina como traumatóloga. Ha pasado por más de seis hospitales y, aunque en las redes sociales a menudo le ofrecen mucho más de lo que cobraría en consulta, no quiere vivir de sus vídeos, sino de su medicina. Su contenido lo hace como geek, o lo que es lo mismo: como alguien muy apasionada y experta, no solo en su especialidad, sino también en ese universo cultural.

En las redes, gracias a sus auxiliares

Moreno se aventuró en el mundo de las redes en marzo de 2025, gracias a las auxiliares de Enfermería del Hospital San Cecilio de Granada. "En este hospital no tenemos una auxiliar en cada consulta, sino que dejamos la puerta abierta y ellas, que están en el pasillo, entran si el doctor necesita algo. Al tener las puertas abiertas, me oían hablar con mis pacientes -bastante alto porque algunos son muy mayores- y escuchaban con atención. Hasta que un día me animaron a compartir lo que les contaba a ellos; decían que era muy interesante", relata la doctora en una conversación con El Correo de Andalucía.

Hago un llamamiento a la gente para que no envíe sus pruebas diagnósticas a una cuenta de Instagram

Desde sus vídeos aboga por fomentar el movimiento, por un ejercicio diario que vaya “más allá de caminar”. Incide en que los huesos “no son ladrillos”, sino tejido vivo que debe entrenarse. Por ello, envejecer “no es solo deterioro inevitable, hay una parte que depende de lo que dejas de hacer”. “Insisto mucho en esto porque hubo una corriente de traumatólogos de los años 80 que decían que no había que hacer deportes de impacto. Ahora, los médicos más jóvenes abogamos por todo lo contrario porque es lo que demuestra la evidencia científica. De hecho, en mis vídeos pongo mucho el foco en esto”, señala.

Un año después de aquella decisión que, literalmente, le cambió la vida, Moreno ha sacado muchas conclusiones de su experiencia en redes sociales. La primera: una recomendación médica en un vídeo no sustituye a una consulta. “Yo soy la primera que muchas veces generalizo y a lo mejor mi consejo sirve para el 80% de la población, pero no se puede cambiar por una consulta cuando es necesario. Por ejemplo: el ejercicio es bueno para todo el mundo, sí, pero si has tenido una fractura concreta, pues quizás tienes que hacer otra cosa”, explica.

Radiografías en un buzón de Instagram

Su irrupción en Instagram le ha llevado a tener, sin buscarlo, una especie de buzón al que llegan miles de mensajes directos con preguntas de usuarios y seguidores. "Hago un llamamiento a la gente para que no envíe sus pruebas diagnósticas a una cuenta de Instagram. Me llegan a diario radiografías, resonancias, TAC, y no puede ser, porque no sé hasta qué punto se contempla en las redes la privacidad de la prueba diagnóstica de un paciente", advierte Moreno, que insiste en que un documento de tal calibre nunca debería enviarse por este tipo de canales online.

Hubo una corriente de traumatólogos de los años 80 que decían que no había que hacer deportes de impacto, ahora, los médicos más jóvenes abogamos por todo lo contrario

Las redes la han puesto en contacto con miles de potenciales pacientes -la mayoría, con síntomas de lumbalgia-, pero también con personas a las que jamás pensó llegar. "Recuerdo cuando me contactó la hija del doctor Fidel Pagés o la familia de Jesús Candel (más conocido como Spiriman). También cuando me contactó una universidad invitándome a conocer un prototipo del primer aparato portátil de rayos X de Mónico Sánchez, del que yo había hablado en un vídeo", narra.

“Yo no vivo de esto, vivo de echar 70 horas semanales”

Las redes sociales tienen una doble cara que esta traumatóloga también conoce de primera mano. “Me he dado cuenta de que hay mucha gente que vive de esto porque es un oficio como cualquier otro. Y si vives de esto, tienes presión por las ventas; por eso no quiero tener estos ingresos”. Para Moreno, esa dependencia económica puede convertirse en un arma de doble filo, especialmente en un ámbito tan sensible como la medicina.

“Yo no vivo de esto, vivo de echar 70 horas semanales. Esto lo hago porque me encanta, pero no es mi trabajo. Y creo que es una ventaja para mí, porque puedo rechazar muchas ofertas de marketing que no me parecen éticamente aceptables, y me llegan muchas. En ese mundo pagan mucho: me han llegado a ofrecer lo que cobro en dos meses como médico por un reel”, detalla. “Cuando vives de esto, en cambio, coges lo que sea: como el suplemento que supuestamente te quita los calambres o la almohada que te cura la lumbalgia. Y hay que entender que no todo lo que vemos es real y que no hay verdades absolutas en medicina”, lamenta. Insiste, de hecho, en que en un ámbito como el suyo no existen las “verdades absolutas”, aunque en las redes sociales “eso venda más”.

Moreno se sitúa así frente a las corrientes de medicina alternativa y los perfiles antivacunas. “Nos ha costado mucho tener lo que tenemos en el sistema”, defiende. Y lo hace con especial pulso en asuntos como el sarampión, después de que España perdiera recientemente el certificado de país libre de esta enfermedad. “He hecho tres vídeos explicando el sarampión”, añade.

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Esta granadina lleva menos de un año en redes. No tiene un máster en Harvard ni viene de una saga de traumatólogos ilustres; lo que tiene, dice, es “curiosidad terminal” y “muchas historias sobre cómo la traumatología puede regalar años de independencia”. “Resulta que eso le importa a mucha gente. Resulta que explicar medicina con rigor, pero sin hablar en código de congreso, mezclar historia de la cirugía con memes y decir las cosas claras sobre lo que funciona y lo que es humo… conecta más que mil papers que solo leen otros traumatólogos”.