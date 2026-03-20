Irlandesas Loreto defiende al profesorado tras las declaraciones de la familia de Sandra Peña pidiendo sanciones "ejemplarizantes"

La familia de la joven Sandra Peña ha denunciado en los últimos días públicamente la respuesta del centro ante la situación de acoso escolar que supuestamente se produjo previamente a su suicidio. Ha acusado al colegio Irlandesas Loreto de no haber cumplido el anuncio de que iban a activar los protocolos y ha pedido una sanción "ejemplarizante". Ante estas declaraciones, la Fundación Educativa Mary Ward ha respaldado de nuevo públicamente, a través de un comunicado, a toda la comunidad educativa.

"La Fundación desea expresar su apoyo a los miembros del equipo directivo y a los docentes que se encuentran incursos en la denuncia interpuesta tras el fallecimiento de la alumna Sandra Peña el pasado mes de octubre", recoge el comunicado que muestra su "respeto la memoria de Sandra y al profundo dolor de su familia".

Según Mary Ward, en los últimos meses se han registrado muestras de apoyo de Escuelas Católicas, FSIE Andalucía, sindicatos y varios colectivos de docentes y centros educativos. "Queremos reconocer ante la opinión pública el apoyo expreso mostrado por tantos padres y madres durante todo este tiempo en cada una de las actividades compartidas en el colegio", recoge el escrito.

En este sentido, desde la entidad que gestiona el centro se muestra la "confianza" en que el curso de las investigaciones "esclarezca los hechos y disipe cualquier duda sobre la actuación y la trayectoria del centro". "La protección y el bienestar del alumnado han sido siempre, y seguirán siendo, la prioridad fundamental del Colegio Irlandesas Loreto y de la propia fundación, principio que orienta cada una de sus actuaciones desde el inicio de su labor educativa", concluye el escrito.

Declaraciones de la familia de Sandra Peña

Los padres de Sandra Peña han expresado este jueves que esperan una sanción "ejemplarizante" contra el centro Irlandesas Loreto, en el que se encontraba escolarizada la menor. Ello se debe a que, según indican, la dirección del centro aseguró que llevaría a cabo la apertura de dos protocolos con los que cuenta la Junta de Andalucía, el correspondiente a la prevención y actuación frente acoso escolar y frente a conductas relacionadas con la autolisis, algo que, finalmente, no llegó a suceder.

En declaraciones en el programa 'Hoy en Día' de Canal Sur, recogidas por Europa Press, la madre de la joven, Zara, ha asegurado que Sandra Peña comenzó a recibir ayuda psicológica en verano del pasado año. Así, la profesional responsable llevó a cabo un informe que, posteriormente, la progenitora dirigiría al centro. Al tomar conocimiento el colegio de la situación, según Zara, la dirección anunció a la familia la apertura de dos protocolos, algo que, finalmente, no sucedió. De hecho, los progenitores han llegado a advertir incluso de "engaño", dado que "el departamento de Inspección Educativa no sabía nada de esto, no conocía a Sandra Peña, no lo comunicaron".

Asimismo, aunque han declinado ofrecer declaraciones sobre la participación de las menores que presuntamente ejercieron conductas de acoso hacia la menor, han asegurado que los insultos que presuntamente sufrió la joven "iban dirigidos a su aspecto físico y a su orientación sexual".