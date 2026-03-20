Juan Luis Guerra actuará en Icónica Sevilla Fest el 5 de julio en la Plaza de España

Juan Luis Guerra se suma al cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. El artista dominicano actuará el próximo 5 de julio en la Plaza de España, en una de las citas llamadas a convertirse en uno de los grandes conciertos del verano en la capital andaluza.

La organización del festival ha anunciado la incorporación de una de las figuras más influyentes de la música latina, autor de himnos que han marcado a varias generaciones. Con una trayectoria repleta de reconocimientos internacionales, entre ellos varios Grammy y Latin Grammy, Juan Luis Guerra llegará a Sevilla con un repertorio en el que no faltarán clásicos como “Ojalá que llueva café”, “La bilirrubina” o “Bachata rosa”.

El concierto tendrá como escenario la Plaza de España, uno de los grandes reclamos de Icónica, donde el cantante ofrecerá un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera. Su presencia refuerza la apuesta del festival por reunir en Sevilla a grandes nombres de la música internacional en un entorno monumental único.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para ver a Juan Luis Guerra en Icónica Sevilla Fest estarán disponibles a partir del martes 23 de marzo a las 10.00 horas a través de la página web oficial del festival.

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Con esta nueva confirmación, Icónica sigue ampliando un cartel en el que ya figuran artistas como Aitana, Lola Índigo, Pablo Alborán, Raphael, Romeo Santos, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Marilyn Manson, Moby, Maroon 5, Jamiroquai, The Prodigy o Sting, entre muchos otros.