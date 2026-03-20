A prisión una pareja por traficar con cocaína adulterada en Sevilla

Dos personas han sido detenidas y enviadas a prisión como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas, tras la desarticulación de un punto clave de preparación y distribución de cocaína —en algunos casos adulterada con cafeína— que operaba en Sevilla.

La investigación se inició al tener conocimiento los agentes de la posible actividad de tráfico de drogas por parte de los arrestados, según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado.

Los investigadores detectaron que los sospechosos hacían transacciones rápidas con consumidores, que empleaban para ello distintos vehículos y suministraban cantidades relevantes de cocaína en cada operación.

Fruto de las gestiones policiales se identificó el inmueble que los investigados utilizaban como base logística para almacenar la sustancia en bruto y preparar posteriormente las dosis que distribuían a los compradores de droga.

Base logística y almacenamiento de droga

En este operativo, se ha llevado a cabo una entrada y registro en la vivienda, donde los agentes localizaron la sustancia estupefaciente oculta en distintos lugares, así como numerosos escondites donde se guardaba dinero en efectivo.

Durante la actuación se intervino cocaína adulterada con cafeína, así como cerca de 45.000 euros en efectivo, además de oro y de otros efectos relacionados con la actividad delictiva.

Desmanteladas plantaciones de marihuana en Morón

Por otra parte, la Policía Nacional ha desmantelado dos plantaciones de interior de marihuana en Morón de la Frontera con la detención de tres personas, dos de ellas un matrimonio que gestionaba el cultivo.

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En este otro caso, en los registros se intervinieron más de un centenar de kilos de marihuana y cerca de medio millar de plantas de cannabis.