Mapa Rancio
Rancio descubre en un rincón de Sevilla la solución definitiva para el reparto de la riqueza
Julio Muñoz Gijón convierte una pintada en una nueva turra semanal cargada de ironía, guasa sevillana y una particular lección de economía
Julio Muñoz Gijón, ‘Rancio’, regresa con una nueva turra semanal en la que demuestra que Sevilla también da para hacer un máster acelerado en economía callejera. Esta vez, el punto de partida está junto a la Iglesia de los Gitanos, la Muralla y los Jardines del Valle, donde una pintada con el rotundo mensaje “Stop tiesos” le sirve para lanzarse, cómo no, a una de sus reflexiones gourmet.
A su manera, entre la guasa, la exageración y esa solemnidad que tanto le gusta, Rancio convierte una frase de brocha gorda en toda una teoría sobre la redistribución de la riqueza. Mientras el mundo habla de equidad social, renta básica y grandes conceptos, en Sevilla ya estaba todo resumido desde hace tiempo con una claridad aplastante: “Stop tiesos”. Filosofía urbana, sociología de esquina y cachondeo fino, todo en uno.
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