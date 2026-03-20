El gran centro de reparación de motores de Ryanair ultima su llegada a Sevilla: avanzan los trámites para su instalación en el Puerto

La instalación de un centro de reparación de motores de Ryanair en Sevilla está más cerca de convertirse en una realidad. Este proyecto, que supondría una inversión de 500 millones de euros y la creación de 600 empleos directos, "está avanzando y se está tramitando por parte de las autoridades competentes" para ubicarse en la Zona Franca, en terrenos del Puerto de Sevilla.

Así lo ha indicado este jueves el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, en una atención a medios de comunicación. Hay que recordar que el pasado mes de febrero, la Junta de Andalucía, a través del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, avanzó que la construcción de este centro en Sevilla estaba "prácticamente hecha".

Sevilla gana a otras 20 propuestas

Paradela confirmaba así que Sevilla se había impuesto después de dos años de trabajo "discreto" a otras 20 localizaciones, como Italia, Polonia, República Báltica y República Checa, entre otras, tal como adelantó en su momento El Confidencial. La Junta confiaba entonces en que la noticia se haga oficial en este primer trimestre del año.

Para lograr que la inversión se quede en Andalucía, la Administración autonómica ha ofrecido además incentivos complementarios y fondos propios de la Junta.

En la Zona Franca

Hay que recordar que la Zona Franca ocupa una extensión de 125 hectáreas ubicadas en terrenos del Puerto de Sevilla, desplegadas en la Carretera de la Esclusa en el Polígono Torrecuéllar (espacio inicial) y, tras la ampliación de 2019, el Polígono Astilleros (antiguo recinto de Astilleros Elcano de Sevilla).

Precisamente los suelos de la Zona Franca de Sevilla afrontan en los próximos meses su mayor inversión en doce años para captar empresas después de que el Ministerio de Hacienda haya financiado con casi cuatro millones de euros las obras de reacondicionamiento y mejora de las instalaciones de este espacio. El Puerto de Sevilla será el encargado de ejecutarlas a través de una encomienda de gestión.