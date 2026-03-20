SANIDAD
Santiponce tendrá un nuevo centro de salud de 1.500 metros cuadrados: así será el edificio de 12 consultas
La Junta de Andalucía aprueba el expediente para construir un nuevo consultorio cuya inversión supera los cuatro millones de euros con financiación de fondos Feder
Luz verde al expediente de contratación de las obras del nuevo centro de salud de Santiponce. La Junta de Andalucía ha aprobado el expediente cuyo presupuesto base de licitación ronda los 4,6 millones de euros. El nuevo consultorio reforzará el servicio de atención primaria del municipio sevillano con 12 consultas en total con instalaciones modernas, funcionales y adaptadas al crecimiento de la demanda asistencial.
El centro contará con una superficie construida de 1.584 metros cuadrados. En el ámbito de la asistencia ordinaria, el nuevo consultorio incluirá 12 consultas estándar para adultos, junto a consultas polivalentes y módulos de espera. Además, dispondrá de un área específica de Pediatría con tres consultas, sala de lactancia y espacios de espera propios. El expediente, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 4,6 millones de euros financiado con fondos Feder, contempla un área de atención inmediata formada por sala de emergencias, sala de procedimientos diagnósticos y terapéuticos y consulta específica de atención excepcional.
Atención a la ciudadanía, servicios auxiliares y dispositivos de apoyo
De igual forma, la distribución funcional del edificio incorpora un área de atención a la ciudadanía --con zona de entrada, vestíbulo, cortavientos y módulo de espera-- además de espacios administrativos para recepción, despacho de atención a la ciudadanía, almacén de material de oficina y comunicaciones. Asimismo, contará con servicios auxiliares como aseos adaptados, oficios de limpieza y sucio, sala de residuos biosanitarios, almacén general clínico y cuarto de basuras.
El diseño incorpora también una zona para profesionales, con sala de estar, vestuarios, biblioteca o sala de reuniones, aula docente y área de dirección. Se suman dispositivos de apoyo con despachos para trabajo social, enfermería comunitaria de enlace y salud pública, así como una zona de cirugía menor y otra destinada a educación sanitaria.
El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha señalado que la aprobación del expediente "permitirá realizar la licitación en unos días". Igualmente, ha subrayado que el objetivo es reforzar la atención primaria con centros "mejor dimensionados, más modernos y preparados" para responder a las necesidades de la ciudadanía.
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