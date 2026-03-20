La reducción del IVA no alivia la tensión en las gasolineras sevillanas: "Es una locura, estamos gastando una barbaridad"

Los conductores sevillanos de furgonetas, coches o ciclomotores siguen con gran preocupación la escalada de precios del combustible derivada de la Guerra de Irán. Los costes están disparados y están afectando a las cuentas de los negocios y la economía de muchas familias. La inquietud, que está presente en gasolineras como la de Torneo en Sevilla, no se ha rebajado por el anuncio del Gobierno de España de rebajar el IVA del 21 al 10% en los combusibles para frenar la subida de precios.

Uno de los principales focos de debate es si esta rebaja fiscal se traducirá realmente en una bajada visible en el precio final. "La bajada de los impuestos no se verá reflejada en los precios de la gasolina", apunta un usuario, que duda de la efectividad de la medida y critica los tiempos en los que se ha aprobado: "El gobierno reacciona tarde y mal. Nunca está de nuestro lado", completa en declaraciones a este periódico.

En la misma línea, hay quienes consideran que el recorte se queda corto. “Un 10% es poco. Durante un tiempo debería estar a coste cero y luego ir subiéndolo poco a poco cuando se normalice la situación”, apunta otro cliente de la misma gasolinera.

"Es una locura, gastamos una barbaridad"

"Bajo todos los días desde Umbrete hasta Sevilla con la furgoneta y es una locura, gastamos una barbaridad", lamenta un trabajador que descansa de su jornada aprovechando que reposta su vehículo. "Antes llenaba el depósito con ocho euros y ahora necesito once. A largo plazo se nota”, explica otro cliente, que advierte del impacto progresivo del encarecimiento del combustible. “Hubiera sido mucho mejor aplicarla antes de la subida de precios”, comenta tras terminar de llenar el tanque de su moto.