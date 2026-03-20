Sevilla se movilizará el domingo contra la guerra de Irán y por la paz con una concentración en las Setas de la Encarnación

Sevilla se movilizará el próximo domingo en un acto de denuncia contra la guerra de Irán y la escalada bélica en Oriente Próximo. La Plataforma Abierta por la Paz ha hecho un llamamiento para participar en la actividad 1.000 voces por la paz, que busca además denunciar las situaciones "trágicas" en Palestina y el Sahara Occidental. Bajo el lema ¡Hagamos nuestras voces cantando!, la asociación busca convertir la Plaza de la Encarnación en un espacio de reivindicación en el que entonar "canciones e himnos de libertad y justicia".

El principal objetivo será concienciar a los vecinos de Sevilla acerca de los conflictos internacionales, así como "romper el silencio ante la necesidad urgente de alcanzar una paz y poner fin a las ocupaciones militares". El acto, que nace como una respuesta ciudadana ante la guerra y la crisis global por vía de la música y la protesta pacífica, tendrá lugar en las Setas de la Encarnación a las 12:00.

Un acto marcado por la situación en Oriente Próximo

La cita toma especial relevancia ante la escalada desatada en Oriente Próximo a raíz del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. La iniciativa cuenta con el apoyo de figuras como Isidoro Moreno, Juan José Téllez, Rozalén, Carlos Bardem, Fernando Madina, Jaime Pastor y Aminatu Haidar, reforzando así el carácter transversal y solidario de esta movilización.

Desde la Plataforma Abierta por la Paz lanzan un llamamiento a “toda la ciudadanía, colectivos y entidades sociales” para que participen en esta acción reivindicativa. “No es necesario tener conocimientos musicales, solo las ganas de romper el silencio y unir nuestra energía en un canto común por la justicia. Queremos que las Setas se llenen de personas comprometidas que demuestren que Sevilla no es indiferente ante el colonialismo y la guerra; vuestra presencia y voz son el motor de este mensaje de esperanza”, explican desde la organización.

La Plataforma Abierta por la Paz agrupa a distintas organizaciones sociales, culturales, sindicales y políticas en una misma voz contra la guerra. Su objetivo es poner de relieve que los conflictos actuales tienen su origen en estructuras de dominación colonial y desigualdades heredadas. Frente a este contexto global de ocupación y castigo, la Plataforma defiende la movilización colectiva como vía para impulsar la transformación y la concienciación social.