Sevilla recupera población y supera la barrera de los 700.000 habitantes después de 12 años

Sevilla supera la barrera de los 700.000 habitantes tras más de una década por debajo de esta cifra. La capital recupera población y esto le permite pugnar mano a mano con Zaragoza por conseguir de nuevo la cuarta posición. El alcalde, José Luis Sanz, ha confirmado que el Instituto Nacional de Estadística ha actualizado provisionalmente la cifra de personas que viven en la capital y se han alcanzado los 700.324 habitantes. "Esto no ocurría desde el año 2014", ha recordado el primer edil popular, relatando que se había bajado a los 681.000 habitantes.

Sanz ha analizado, con orgullo, que "es muy importante para que la ciudad siga creciendo", y ha lamentado que muchos sevillanos y sevillanas habían tenido que buscar otros municipios para encontrar una residencia en los últimos años. También ha destacado la política de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla durante su mandato para alcanzar esta cifra: "La política de bienestar que estamos llevando a cabo también es ajustada". De momento son datos provisionales, que suelen confirmarse de forma definitiva a finales de año.

Sevilla llevaba mucho tiempo persiguiendo esta cifra desde que fue superada por Zaragoza. Era uno de los objetivos recuperar población y superar la barrera de los 700.000 en un momento en el que se juntan una crisis de natalidad y el problema para encontrar vivienda digna. Los datos del padrón correspondientes al 1 de enero de 2025, publicados a finales de año, reflejaron que Sevilla había logrado 2.000 habitantes más hasta sumar la cifra de 688.714 personas.

Ya dejó de ser la cuarta capital de España en 2024, y en este 2025 Zaragoza siguió incrementando su ventaja, con 7.970 habitantes más hasta sumar 699.007 empadronados según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo cierto es que Sevilla capital ha seguido incorporando habitantes. Hace diez años, en 2015, estaba en los 693.878 residentes. Pero la capital de Aragón también ha crecido a un ritmo imparable para quedarse rozando la barrera de los 700.000 habitantes según las cifras de diciembre de 2025. Las ciudades que siempre se mantienen, de forma asentada, por encima son Madrid, Barcelona y Valencia. La más cercana a Sevilla ha sido siempre Zaragoza, que ha ido creciendo hasta alcanzar a Sevilla en 2023 y ampliar cada año su distancia.

Sevilla bajó de la barrera de los 700.000 habitantes hace casi una década. Desde entonces se han alternado los periodos de caídas en los datos del padrón con leves crecimientos. El último bache se produjo en el año 2022 cuando se perdieron casi 3.000 habitantes. Desde entonces, sin embargo, la tendencia ha sido al alza a un ritmo sostenido de unos 2.000 habitantes más al año. Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que en 2021 Sevilla tenía 684.340 habitantes y el año 2025 lo arrancó con 688.714 un crecimiento neto de 4.000 personas. En ese mismo periodo Zaragoza ha crecido en 18.000 personas y Málaga en 19.000 habitantes.