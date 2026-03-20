Entrenúcleos, Palmas Altas, Pítamo o Cortijo del Cuarto: el área metropolitana de Sevilla tendrá 66.000 viviendas más

El acceso a la vivienda es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad española en su conjunto en los próximos años. El estudio ‘Área metropolitana de Sevilla: crecimiento molecular hacia el horizonte 2035', elaborado por la iniciativa público-privada Sevilla City One, Metrópolis del Sur, asegura que este territorio dispone de "capacidad real de crecimiento residencial, respaldada por suelo planificado, áreas de oportunidad y nuevos desarrollos urbanos". Sin embargo, subraya la necesidad de "reorientar el modelo hacia criterios más sostenibles, compactos e inclusivos".

En el informe se hace referencia a los nuevos barrios que están en construcción o previstos en toda la corona metropolitana, con proyectos destacados en la capital, como Palmas Altas, Cortijo del Cuarto, Distrito Portuario y Pítamo Ciudad Sostenible, aunque también destaca grandes desarrollos residenciales como Entrenúcleos, en Dos Hermanas.

Nuevos barrios "con identidad propia"

"Estos nuevos barrios, cuyo desarrollo se proyecta para la próxima década, no solo simbolizan la expansión física de Sevilla, sino también su evolución hacia una ciudad más inclusiva, sostenible y preparada para afrontar los retos del futuro. Cada uno aporta una identidad propia y diferenciada, pero en conjunto conforman un mosaico urbano que enriquecerá la vida de los sevillanos y reforzará la posición de Sevilla como una ciudad de vanguardia", destaca el informe.

En total, las viviendas previstas en el área metropolitana superan las 66.500, aunque algunos de estos proyectos se encuentran aún en tramitación. "El principal desafío inmediato para el área metropolitana de Sevilla consiste en reconducir el desarrollo residencial hacia parámetros más sostenibles, garantizar el acceso a la vivienda protegida y reforzar la cohesión urbana y la calidad de vida, en coherencia con los nuevos marcos de planificación territorial", destaca el informe.

En este sentido, el estudio apunta a que el reto "no es solo construir más vivienda, sino garantizar el acceso, la integración social y la conexión funcional con el conjunto del territorio metropolitano".

Los desarrollos con más VPO previstas

Los principales desarrollos residenciales determinados como Áreas de Oportunidad con alto porcentaje de reserva de vivienda protegida incluyen, según el estudio, Dos Hermanas -el área de Entrenúcleos proyecta 20.000 viviendas sobre 200 hectáreas; Sevilla -Cortijo del Cuarto prevé 6.000 viviendas en 155 hectáreas, buscando revitalizar el entorno y dotar de servicios a zonas limítrofes; La Rinconada -Pago de Enmedio cuenta con la previsión de 4.500 viviendas en 135 hectáreas, consideradas clave para la integración metropolitana- y Almensilla, donde se planificó una extensa área residencial, aunque su localización y dimensión suscitaron debate por su impacto ambiental.

"Otras áreas productivas, como El Esparragal en Guillena o el parque empresarial entre Huévar y Benacazón también contemplan desarrollo residencial vinculado a la actividad económica y logística", indica el estudio.

Según el documento, Sevilla y su área metropolitana cuentan con los instrumentos, el suelo disponible y el potencial necesario para consolidar un modelo urbano sostenible, equilibrado e innovador. "La correcta gestión de estas capacidades será determinante para posicionar al territorio como un referente de desarrollo urbano en el sur de Europa durante la próxima década", subraya.