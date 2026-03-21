Bodeguita La Chicotá, el bar sevillano donde el Martes Santo empieza con una cuenta atrás en la pared: "Con aires de Semana Santa durante todo el año"

Si alguien tiene dudas de cuántos días faltan para que llegue el Martes Santo, tan solo tiene que acudir a la Bodeguita La Chicotá y contemplar el enorme cartel que preside su local desde hace años y que muestra, día a día, cuántas jornadas quedan para esta esperada fecha.

Y es que este bar cofrade de Nervión que tiene en cada una de sus paredes y rincones imágenes de cristos, vírgenes y motivos religiosos lleva desde que abrió sus puertas, hace más de 35 años, siendo un punto de encuentro de los devotos de la Semana Santa hispalense en general y el Martes Santo en particular.

Un bar cofrade ligado a la Hermandad de San Benito

Una devoción por esta fecha concreta que se debe a su estrecha vinculación con la Hermandad de San Benito, cuya salida procesional se produce el Martes Santo.

Es por eso que, durante todo el año, la Bodeguita La Chicotá lleva a cabo una cuenta atrás hasta el esperado momento de que su cofradía procesione por la ciudad.

Así, este restaurante que destaca por sus fotografías, imágenes y recuerdos cofrades se ha convertido en una parada imprescindible para quienes viven con fervor la Semana de Pasión en la capital hispalense.

Los caracoles y la cocina tradicional de este templo sevillano

Pero no solo de su estética devota vive este negocio, sino que en sus más de tres décadas de historia se ha consolidado como un verdadero templo a la cocina tradicional y los guisos de siempre, donde su principal tesoro y uno de sus mayores orgullosos son sus caracoles.

"Somos la cervecería donde se sirven los mejores caracoles de Sevilla", señalan desde el propio local, situado en la calle Luis Montoto, donde se pueden disfrutar de esta especialidad acompañada de cerveza "helada".

Tapas y guisos de la cocina tradicional sevillana

Además, entre su amplia carta basada en la cocina tradicional sevillana se encuentran toda clase de guisos, ensaladillas, montaditos y productos de la zona, que se pueden degustar en su versión tapa por apenas 3 euros.

Entre su amplia oferta destaca el atún encebollado, gambas al ajillo, patatas a la sanluqueña, patatas aliñadas, albóndigas de ternera, bacalao con langostino, carne con tomate, carrillada, espinacas, menudo con garbanzos, pisto con huevo y jamón, bacalao a la roteña, solomillo de cerdo y lagartito.

Las opiniones de los clientes sobre La Chicotá

"Las tapas estaban buenísimas de sabor y de cantidad, y más teniendo en cuenta el precio de 3 euros por tapa", recalcan sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante.

A lo que añade otro: "Es un buen sitio para tomar unas cervezas y algún aperitivo en buen ambiente". "Es un clásico de Sevilla en el que la mojama, las albóndigas y todos los montaditos son de altísima calidad", añade otro.

Horario y ubicación de este clásico de Sevilla

De igual modo, entre sus reseñas se puede leer: "Servicio de 10, comida tradicional exquisita y unos caracoles únicos. Es un placer culinario".

"Bar de parada obligatoria para saborear unos buenos montaditos con una cerveza bien fresquita", recalca otro. Y añade un cliente: "Magníficos montaditos y buenas tapas de cocina. Lugar emblemático y con aires de Semana Santa durante todo el año".

Bodeguita La Chicotá, el bar sevillano donde el Martes Santo empieza con una cuenta atrás en la pared: "Es un clásico de Sevilla" / .

Un templo de la Semana Santa y el buen comer situado en la calle Luis Montoto número 23 que está abierto de lunes a viernes de 11.30 a 00.00 horas, y sábados y domingos de 11.30 a 17.00 horas, y de 20.00 a 00.00 horas.