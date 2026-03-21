Susto en el Puerto de Sevilla: cae un camión a la esclusa y el conductor se salva 'in extremis'

Tremendo susto este sábado a primera hora de la mañana en el Puerto de Sevilla, cuando un camión se ha precipitado a la esclusa. Ha ocurrido en torno a las 8.30 horas, cuando el vehículo ha caído al agua, con la presencia del conductor dentro, que no ha resultado herido.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, este camión ha terminado en el río y ha oblidado rápidamente a intervenir a sanitarios, efectivos de Bomberos de Diputación y la Guardia Civil.

El conductor del vehículo ha logrado salir del camión justo antes de que quedara sumergido en el agua, y ha sido rescatado y trasladado al Hospital Virgen del Rocío.

Durante el accidente, mientras actuaban todo el dispositivo de emergencia desplazado, se ha tenido que interrumpir de forma momentánea el tráfico marítimo.

Por su parte, el Puerto de Sevilla ha informado que el camión ha caído concretamente al cuenco de la esclusa y el equipo de la Autoridad Portuaria de Sevilla trabaja en la coordinación de la operativa para extraer el camión del agua.