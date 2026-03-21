Dos Hermanas estrenará su nueva estación de Cercanías en 2028: costará 21 millones y será usada por 2.500 personas en hora punta

Cuenta atrás para la nueva estación de Cercanías de Dos Hermanas, denominada Casilla de los Pinos. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha visitado este sábado los terrenos junto al alcalde del municipio, Francisco Rodríguez, y el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, que han actualizado algunos detalles sobre esta futura infraestructura.

La estación de Cercanías de Dos Hermanas, que formará parte de la línea C1 que une las localidades de Lora del Río y Lebrija, entrará en funcionamiento en 2028, confirmándose así el plazo que el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, dio a El Correo de Andalucía en diciembre de 2024. También se ha hablado sobre su plazo de ejecución, que será finalmente de 24 meses, como estaba previsto, si bien la inversión asciende a los 20,87 millones de euros. Montero ha anunciado además que en unos 10 o 15 días se va a autorizar por parte del Consejo de Ministros.

La futura estación de Cercanías de Dos Hermanas, en imágenes / Ayuntamiento de Dos Hermanas

Además, la ministra de Hacienda ha explicado que "esta infraestructura tiene como elemento fundamental que en su momento de hora punta va a ser transitada por hasta 2.500 personas". "Estamos viendo una obra muy importante para el conjunto del área metropolitana. Estamos hablando de la construcción de una estación que va a ser emblemática tanto por su estructura arquitectónica como por su funcionalidad", ha señalado.

La vicepresidenta primera del Gobierno, que aspira a presidir la Junta de Andalucía desde este verano, ha destacado de la futura parada de Cercanías su carácter "innovador" y "moderno", y que favorecerá a que "los ciudadanos no tengan que utilizar obligatoriamente su coche particular, que puedan tener un transporte público a mano". "Dos Hermanas se está convirtiendo en un modelo de ciudad referente", ha valorado también, haciendo referencia a colegios, centros de salud, zonas verdes y otros equipamientos.

Estación de Cercanías en el norte de Dos Hermanas

El Ayuntamiento de Dos Hermanas dio luz verde definitiva al proyecto constructivo de la futura estación de Cercanías de Casilla de los Pinos en diciembre de 2025. La nueva estación se ubicará en el entorno noroeste del municipio, junto al aparcamiento disuasorio municipal de la avenida Adolfo Suárez, y supondrá un importante impulso para la movilidad sostenible y la conectividad ferroviaria de Dos Hermanas, reforzando su integración en la red de Cercanías del área metropolitana de Sevilla.

El proyecto se apoya en estudios de demanda y capacidad que garantizan su viabilidad funcional y su adecuada integración urbana. La estación contará con un edificio de viajeros en una sola planta, con una superficie útil de 453,5 metros cuadrados, dimensionado conforme a las necesidades previstas de uso.

Dos andenes laterales con 260 metros de longitud

La actuación incluye la construcción de dos andenes laterales, uno a cada lado de la plataforma ferroviaria, con 260 metros de longitud y una anchura mínima de cinco metros, que dispondrán de marquesinas iluminadas de unos 80 metros. Ambos andenes estarán comunicados mediante un paso inferior bajo las vías, dotado de escaleras y ascensores para garantizar la accesibilidad universal y la seguridad de los usuarios.

Además, el proyecto contempla la instalación de cerramientos perimetrales en la estación y los andenes, así como la sustitución del cerramiento actual a lo largo de todo el aparcamiento municipal. También se prevé la renovación de los postes de catenaria, que serán reemplazados por nuevos pórticos y pórticos ménsula en la zona afectada.

La futura estación contará con una zona de aproximación peatonal que integrará espacios para vehículos de emergencia, taxis, carril bici, áreas de bajada de viajeros y nuevos sistemas de movilidad. Asimismo, se ejecutarán las acometidas necesarias de electricidad, agua potable, saneamiento y pluviales, conectadas a las redes correspondientes.

El proyecto incluye igualmente la demolición de la pasarela metálica peatonal urbana existente en el cruce de las vías, situada en las inmediaciones del paso superior de la avenida Adolfo Suárez.