El GAR, la nueva unidad de élite de la Policía de Sevilla, suma 315 identificados, un detenido y seis armas intervenidas en tres días en El Cerezo

La unidad de élite de la Policía Local de Sevilla ha realizado ya 17 controles, 315 identificaciones de personas y una detención en sus tres primeros días de despliegue en la barriada de El Cerezo, en el distrito Macarena. El Ayuntamiento ha hecho balance, a través del perfil Emergencias Sevilla, de las actuaciones del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) en sus primeros días, con 17 dispositivos estáticos de control realizados en los que, además, han sido 143 los vehículos inspeccionados. En este operativo, además, los agentes han levantado 13 actas de aprehensión de estupefacientes, han intervenido seis armas, han tramitado siete actas de extranjería, y han dejado nueve investigados no detenidos.

La nueva unidad especial, presentada esta semana por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, nació con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en los puntos más sensibles de la capital y, en estos primeros días de funcionamiento, ha centrado buena parte de su actividad en la zona norte de la ciudad, especialmente en El Cerezo.

El GAR es un grupo táctico compuesto por 36 agentes: 30 policías, cuatro oficiales, un inspector y un intendente principal. Sus integrantes han superado un proceso selectivo específico y una formación especializada, concebida para mantenerse de manera continua. La unidad cuenta además con dotación propia, uniformidad específica, vehículos y sede propia en las naves de la calle Calatrava, en el Casco Histórico. La puesta en marcha de este grupo supone, según el Ayuntamiento, un refuerzo para el resto de la plantilla de la Policía Local y una mejora en la atención y respuesta a los ciudadanos, además de materializar una reivindicación histórica dentro del cuerpo. De momento, han intervenido en El Cerezo por los recientes conflictos vecinales.

Los dos primeros días del GAR en El Cerezo

En el balance global de sus dos primeros días de actividad, el GAR realizó más de 405 actuaciones en El Cerezo, donde se identificó a 236 personas y se inspeccionó más de un centenar de vehículos, además de levantarse una decena de actas por drogas, entre otras intervenciones. El dispositivo se desarrolló en coordinación con los agentes de Policía Local que trabajan habitualmente en el distrito, combinando controles estáticos con patrullajes tanto a pie como en vehículos policiales para recabar información y reforzar la presencia en la zona.

El primer día de despliegue, en la tarde-noche del miércoles, se saldó con 203 actuaciones en el entorno de El Cerezo. Durante esa jornada se identificó a 104 personas y se inspeccionaron 69 vehículos. Asimismo, se tramitaron cinco actas por drogas, hubo tres investigados no detenidos por presuntos delitos contra la seguridad vial, cinco actuaciones en materia de extranjería, ocho denuncias por botellón y una asistencia sanitaria a una joven que sufrió un ataque epiléptico.

En su segundo día en la calle, el GAR llevó a cabo más de 200 servicios, entre los que destacaron la intervención de varias armas, cinco actas por tenencia de drogas y la detención de un varón de 24 años sobre el que pesaban tres reclamaciones judiciales. Según el balance facilitado, este hombre fue detectado por su actitud sospechosa durante un control de seguridad ciudadana. En esa misma jornada, los agentes intervinieron cuatro armas: una carabina de aire comprimido, dos cuchillos y una navaja de grandes dimensiones. También actuaron con una persona sin hogar que estaba generando problemas entre los vecinos por su actitud violenta y por ocupar la vía pública con sus enseres.

Despliegue del GAR en El Cerezo. / Marina Casanova

Ya en el balance acumulado de los tres primeros días, la nueva unidad eleva su actuación a 315 personas identificadas, 143 vehículos controlados, 13 actas por estupefacientes, seis armas intervenidas, siete actas de extranjería, un detenido y nueve investigados no detenidos, consolidando así su primera ofensiva policial en uno de los puntos que concentraban mayor preocupación vecinal.

Fuentes municipales han destacado también la buena acogida que el nuevo grupo ha tenido entre los residentes, que en estos primeros días han trasladado a los agentes numerosas muestras de agradecimiento por la puesta en marcha de esta unidad especial.