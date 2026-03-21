¿Lloverá este domingo de pregón en Sevilla? Esto es lo que dice la Aemet

A tan sólo una semana del Domingo de Ramos y con la borrasca Therese aún dando coletazos, Sevilla vivirá este domingo, 22 de marzo, una jornada marcada por la estabilidad, con una probabilidad de precipitaciones muy baja durante todo el día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, el riesgo de lluvia se sitúa en apenas un 10% durante la mañana y desciende al 5% en las horas centrales de la tarde, desapareciendo por completo a partir de la noche.

Esto quiere decir que la lluvia va a respetar el último domingo de Cuaresma, en el que se celebra el tradicional pregón de la Semana Santa de Sevilla, a cargo este año de José Antonio Rodríguez.

A pesar del predominio de cielos cubiertos durante buena parte de la jornada, especialmente en las primeras horas, no se esperan lluvias significativas en la capital hispalense. La nubosidad irá disminuyendo progresivamente a partir de media tarde, dando paso a intervalos de nubes y claros e incluso cielos despejados al final del día.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán en valores suaves y agradables para la época. Las mínimas rondarán los 12 grados a primera hora, mientras que las máximas alcanzarán los 22 grados durante la tarde. La sensación térmica será similar a la temperatura real, lo que favorecerá una jornada cómoda desde el punto de vista meteorológico.

Previsión de la Aemet para este domingo 22 en Sevilla / Aemet

En definitiva, Sevilla afronta un domingo sin lluvias destacables y con temperaturas templadas, en un contexto de estabilidad que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin grandes sobresaltos meteorológicos.