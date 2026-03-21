El intento de secuestro de dos mujeres durante la Feria de Sevilla de 2023 llega a juicio: solo uno de los implicados está acusado

El intento de secuestro de dos mujeres por parte de tres hombres en Sevilla puede terminar con un único condenado. El caso llegará a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla el próximo 24 de marzo. La Fiscalía pide para el acusado conocido una pena de prisión de tres años por un delito de detención ilegal en grado de tentativa y otro adicional por usurpación de la identidad.

Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2023, a la par que se celebraba el lunes de Feria de Abril. Tres varones a bordo de un Mercedes y se acercaron a una primera víctima. El acusado en este presente caso hacía las veces de conductor del vehículo. "Puestos de común acuerdo", relata la Fiscalía en su escrito de acusación, "se bajaron y la cogieron por las piernas y los brazos, intentando meterla en el maletero".

El intento de secuestro fue frustrado por otros viandantes. Los secuestradores "tuvieron que abandonar el lugar", apunta el escrito del Ministerio Público.

No era la primera vez que lo intentaban. Con anterioridad a este suceso, habían tratado de "realizar la misma operación con otra mujer que se encontraba por la zona", explica la Fiscalía. El acusado le hizo un gesto para amenazarle de que le cortaría el cuello a la víctima "haciendo un gesto ostensible", afirma el escrito.

Finalmente, el varón que conducía el coche fue detenido por la Policía Nacional. Una vez que los agentes le pidieron que se identificara, el varón dio el nombre de su hermano. A los otros dos hombres que participaron en los hechos no se les ha conseguido identificar

Cuatro años de prisión

El acusado se enfrenta a una petición de prisión de cuatro años de cárcel por dos delitos: el primero de ellos es el de detención ilegal, recogido en el Artículo 163 del Código Penal, en grado de tentativa y el segundo de usurpación del estado civil, del Artículo 401. Además, también se le acusa de la comisión de un delito leve de amenazas.

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Por el delito relacionado con el intento de secuestro se le piden tres años de cárcel y no podrá acercarse a las víctimas a menos de 300 metros por un plazo de cuatro años. Por haber dado el nombre de su hermano cuando se lo requirió la Policía Nacional se enfrenta a un año de cárcel. Además, el Ministerio Público le reclama una multa de 360 euros