"Las tapas son extraordinarias": el restaurante de Triana con comida casera y su propio parque infantil con hinchables y toboganes

Un restaurante en pleno corazón de Triana, junto a la Basílica del Cachorro, con tapas a apenas 3 euros y una zona infantil con parque, hinchables y toboganes para que los adultos degusten sus platos con calma y los más pequeños disfruten del aire libre. Así es Kiosko Casa Matías, un establecimiento de Sevilla que se presenta como el "lugar perfecto para disfrutar de una comida en familia".

Situado en una plaza con una amplia terraza, este restaurante se ha convertido en una de las opciones favoritas de las familias sevillanas para disfrutar de sus platos caseros, en los que se mezclan los recetarios tradicionales con platos de innovación, además de su amplio parque con atracciones para los más pequeños.

Tapas caseras y una gran plaza para que jueguen los niños

De ese modo, mientras los adultos pueden degustar tanto platos de cuchara, arroces, tapas, pescados y carnes, los más pequeños pueden divertirse en los toboganes, escaladas, castillo hinchable y demás instalaciones que se sitúan en esta enorme plaza.

"Disfruta de nuestra amplia terraza con un parque para niños, donde podrás pasar un tiempo agradable en familia mientras disfrutas de nuestras tapas caseras", señalan desde el propio Kiosko Casa Matías. Además, recalcan: "Es el lugar perfecto para disfrutar tanto en invierno como en verano".

Tapas de cuchara desde tres euros en este restaurante de Triana

De ese modo, este negocio ofrece una amplia variedad de tapas y raciones de toda clase de especialidades. Entre sus tapas desde 3,50 se encuentran sus ensaladillas, papas aliñás o salmorejo, así como guisos como el de espinacas con garbanzos, huevo y jamón.

A esto se suman sus tapas 'del mar' desde 3,30 euros, como los buñuelos de bacalao, lagrimitas de mero, pez espada, chocos fritos, chipirón a la plancha o cazón en adobo, así como las de carne desde 3,60 euros como el solomillo al Pedro Ximénez, al mojo o al Whisky.

Gyozas, croquetas, tostas y platos para compartir

Entre sus opciones también destaca sus gyozas de pollo o langostino a 3,80 euros o sus capirotes de langostino, así como platos de croquetas caseras, bravas, tiras de pollo al curry, alitas de búfalo picantes o alitas fritas.

Y para completar el menú, este restaurante dispone de tostas desde 10 euros y toda clase de chacinas desde 7,50 euros, así como ensaladas desde 9 euros.

Arroces los fines de semana y guisos entre semana en Triana

Durante los fines de semana, este restaurante suele ofrecer arroz, mientras que entre semana su oferta de guisos de cuchara suele ser una de las grandes protagonistas.

"Fue una excelente ocasión para degustar unas tapas y platos que son extraordinarios", señalan sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante, que aseguran que "la comida estaba buenísima y los productos son de calidad".

Buen ambiente, precios ajustados y horario del local sevillano

Además, indican que el establecimiento cuenta con un "excelente servicio, muy rápido" y con platos "excelentes con una perfecta relación calidad-precio".

"Un sitio muy agradable para estar tranquilo e ir con niños. Comida a buen precio y buena cantidad", recalcan al respecto.

Kiosko Casa Matías, el restaurante familiar de Triana con su propio parque para los más pequeños / Kiosko Casa Matías

El horario de este negocio situado en la plaza Hermanos Cruz Solis, en la calle Castilla, es de lunes a jueves de 12.00 a 18.00 horas, y de viernes a domingo de 12.00 a 21.00 horas.