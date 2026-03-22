La Aemet afina su pronóstico para la Semana Santa: ¿Se salvarán las hermandades de Vísperas de la lluvia?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aún no ha definido su pronóstico para la Semana Santa de 2026, sin embargo, a falta de una semana para el Domingo de Ramos, ya se va afinando la previsión para los días de Pasión. La borrasca Therese sigue dando sus últimos coletazos, su paso por Andalucía no ha causado los estragos de temporales anteriores y la peor parte se la ha llevado el archipiélago Canario.

Por el momento, lo que se pronostica, según distintos modelos atmosféricos, es que la Semana Santa va a traer poca lluvia aunque sí un descenso de las temperaturas. Pero, ahora la pregunta es si esta estabilidad también reinará en la semana previa a la Semana Santa. Según la Aemet, que ya tiene previsión hasta el Sábado de Pasión, las nubes volverán a hacer acto de presencia a mitad de semana, con algunas precipitaciones ligeras en Andalucía oriental. En el resto, cielos despejados que predominarán hasta el sábado.

Estado del cielo el Sábado de Pasión en Andalucía / Aemet

Por su parte, según el último pronóstico del meteorólogo Juan Antonio Salado, coincide con la Aemet en la estabilidad que marcará el fin de semana previo a la Semana Santa. De cara al Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión, las precipitaciones serán prácticamente inexistentes en provincias como Sevilla, Córdoba o Jerez, donde los porcentajes se mantienen entre el 0 y el 10%. Málaga presenta algo más de inestabilidad, aunque con valores todavía bajos, que no superan el 10%.

Ligero aumento de la inestabilidad el Domingo de Ramos

La situación podría cambiar levemente con la llegada del Domingo de Ramos, apunta Salado, cuando aumenta la nubosidad y se incrementa la probabilidad de precipitaciones, especialmente en el área oriental de Andalucía. Aun así, los valores siguen siendo moderados, con máximos en torno al 20% en Málaga y cifras cercanas al 10% en el resto de capitales andaluzas.

Este aumento de la inestabilidad vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas y la presencia de viento de componente este, con rachas moderadas en el Estrecho y el mar de Alborán.

Estabilidad y máximas de 27 grados en Sevilla

En el caso de Sevilla capital, todo apunta a que serán días secos, con una probabilidad baja o nula de precipitaciones. Lo que sí se espera y se revela con esta nueva previsión es que se espera mucho calor, con máximas de hasta 27 grados el jueves y de 25 el Sábado de Pasión. Aunque aparezca cierta nubosidad, lo cierto es que todos los modelos apuntan a una semana seca, sin alta probabilidad de lluvias.

El tiempo en Sevilla hasta el Sábado de Pasión / Aemet

Después de varios años en los que las lluvias has empañado las salidas procesionales en la capital hispalense, los cofrades siguen mirando al cielo y abrazan la idea de tener una Semana Santa con un pleno de salidas, algo que hace años que no se puede cumplir. Habrá que esperar al paso de los días para saber a ciencia cierta si se cumple o no una Semana Santa con todas las hermandades en la calle.