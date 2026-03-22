El rastreo policial sube a los vagones en busca de armas y drogas: así son los dispositivos de Guardia Civil en el Cercanías de Sevilla

Son las 17:10 de un día entre semana en la estación de Brenes. El cercanías procedente de Santa Justa tendría que haber pasado a las 17:00 pero viene con retraso. Unos minutos más tarde, 10 agentes de la Guardia Civil y un perro especializado en la detección de drogas, Rico, se suben al fin a los vagones y revisan cada una de las pertenencias de los pasajeros. Esta vez no encuentran nada. "Aquí na más que hay criaturas hartas de trabajar", les dice una viajera.

"Estos dispositivos especiales con carácter preventivo los empezamos a realizar desde febrero. Creemos que es importante tener presencia policial en medios de transporte como el Cercanías", asegura el comandante David, el mando que dirige el operativo ejecutado el pasado jueves. "El fin es inspeccionar a los usuarios que puedan portar algún tipo de sustancia estupefaciente o de arma blanca. Y, sobre todo, aumentar el control de una infraestructura crítica".

Dispositivo de seguridad realizado por la Guardia Civil en la estación de Brenes. / Marina Casanova / ECA

En total, la Compañía de Carmona ha desarrollado ya cinco despliegues similares en esta zona de la provincia de Sevilla, en enclaves como Brenes o Tocina. "Y vamos a continuar haciéndolos, lógicamente, si el potencial de servicio de las unidades de Seguridad Ciudadana lo permiten", afirma el comandante a El Correo de Andalucía. "En estos anteriores dispositivos se han decomisado sustancias estupefacientes gracias a la ayuda incombustible del servicio cinológico. Y también algunas armas blancas, cuyos portadores no podían acreditar su pertenencia en ese momento".

Y justo eso es lo que intervienen en el quinto operativo del año: una navaja. En este caso, no en el interior del tren, sino en la puerta de la estación de Los Rosales, donde se concentra un grupo de cinco personas apoyadas en un coche. Rico olisquea todo el vehículo, pero no hay nada que llame la atención de su olfato, adiestrado en la búsqueda de drogas. Tampoco en la ropa del hombre que espera al Cercanías en esta pedanía de Tocina.

Intervención de la Guardia Civil junto a su unidad canina en un cercanías con destino Lora del Río. / Marina Casanova / ECA

Una vigilancia centenaria sobre raíles

"Como fuerza de seguridad del Estado, la Guardia Civil tiene la competencia legal específica en la custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos y aeropuertos, así como en centros e instalaciones que por su interés lo requieran", informan desde la Benemérita. Entre ellos, claro, los Cercanías que a diario trasladan a decenas de personas por las distintas estaciones de la provincia de Sevilla.

Y aunque estos dispositivos especiales se han implementado recientemente en esta zona, el Instituto Armado lleva más de un siglo rastreando vagones. "En los años 60 del siglo XIX, el ferrocarril experimentó una considerable progresión. Asociado a este crecimiento, muy pronto se verificaron los problemas asociados a la seguridad. De ahí que la propia Reina ordenara expresamente que se adoptaran las medidas más eficaces para que la Guardia Civil y las autoridades locales ejercieran la vigilancia".

Un buen número de décadas después, los efectivos de la Benemérita siguen subiéndose al tren. Incluidos los cercanías, por supuesto. "Normalmente suelen hacer controles aquí, sí", le comenta en voz baja un pasajero a otro durante el trayecto que registró el pasado jueves la Benemérita, con destino final en Lora del Río. Ni Rico ni ninguno de los 10 agentes desplegados por los vagones encuentran nada ilegal. Pero la vigilancia continúa, tanto a pie de calle como sobre raíles.