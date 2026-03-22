El ataque al autobús de Hazte Oír frente a San Telmo llega 9 años después a juicio en Sevilla: piden cárcel para 9 jóvenes

Nueve años. Ese es el tiempo justo que ha tardado en llegar a la sala el juicio por los disturbios frente al a la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía en San Telmo al paso del autobús de Hazte Oír. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar este lunes, 23 de marzo, a nueve jóvenes por estos hechos, para los que la Fiscalía pide un año y seis meses de prisión por la comisión de un delito de desórdenes públicos y 2.160 euros de multa por un ilícito de daños.

Los hechos ocurrieron el 29 de marzo de 2017. Un autobús de la asociación ultracatólica de Hazte Oír se paseó por Sevilla con el lema 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen'. Un grupo nutrido de jóvenes se organizó para lanzar proclamas en contra de la campaña y de la asociación y llegó a parar el autobús.

El caso quedó archivado en un primer momento, pero los recursos de la organización y de la Fiscalía provocaron que fuera enviado al Juzgado de lo Penal 12 de Sevilla. En octubre de 2018 se debió celebrar el juicio. Sin embargo, la calificación de los hechos por parte de la acusación como un delito de odio provocó que se emitiera un auto para derivarlo a la Audiencia Provincial de Sevilla.

El Ministerio Público destaca en su escrito de acusación que los nueve acusados lanzaron al autobús, con personas dentro, "huevos, así como piedras y otros objetos contundentes de distinta índole sobre dicho autobús". Además, relata que pintaron el autobús y le causaron unos desperfectos valorados en 3.478 euros.

La Fiscalía entiende que los acusados trataron de "boicotear" la campaña "llevados por la discrepancia ideológica al contenido de tales manifiestos y al objeto y significado en sí de la propia asociación".

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De la misma manera, el Ministerio Público descarta que los acusados provocaran en una tercera persona una contractura, ni de manera directa ni indirecta con sus actos.