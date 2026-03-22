"Sevilla no es indiferente ante la guerra": cientos de personas toman las Setas para pedir la paz en Irán, Palestina y el Sáhara Occidental

Las Setas de la Encarnación de Sevilla se ha convertido este domingo por la mañana en un escenario de resistencia pacífica en el que, bajo el lema "¡Hagamos oír nuestras voces cantando!", se ha hecho un llamamiento para que se ponga fin a la guerra en todo el mundo, especialmente en Palestina y el Sáhara Occidental, pero también en países que han entrado recientemente en conflictos bélicos como Irán.

La organización de la concentración, la Plataforma Abierta por la Paz, ha contabilizado cientos de sevillanos que han acudido a esta plaza del centro de la ciudad para, a través de música y discursos, manifestarse frente al colonialismo y la ocupación de territorios.

Concentración de la Plataforma Abierta Por la Paz en Las Setas de la Encarnación en contra de la guerra / El Correo

La movilización, además, ha contado con el respaldo de figuras políticas como la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el portavoz del PSOE municipal y excaldalde de Sevilla, Antonio Muñoz; Diego Cañamero, el que fuera diputado del Congreso por Unidas Podemos; o el diputado de Izquierda Unida Francisco Sierra. También han apoyado la manifestación, dentro del ámbito de la cultura y el activismo, Rozalén, Carlos Bardem, Isidoro Moreno o Aminatu Haidar.

La iniciativa ha buscado usar el arte como arma pacífica para combatir los discursos de odio y bélicos. Sobre el escenario se han sucedido las actuaciones del cantautor Daniel Mata y el rapero senegalés Oumar, junto a la propuesta de baile de Laila Al-khouli y la compañía de teatro La Cólquide, entre otras formaciones que han puesto el arte al servicio de la denuncia social.

A lo largo del acto centenares de ciudadanos han entonado canciones de libertad para romper el silencio ante los conflictos internacionales. Los organizadores han destacado la urgencia de alcanzar una "paz real frente a la preocupante escalada militar en Oriente Medio tras la agresión de EE.UU. e Israel contra Irán, así como la situación estructural de castigo sobre los pueblos que se resisten al dictado del imperialismo".

Concentración de la Plataforma Abierta Por la Paz en Las Setas de la Encarnación en contra de la guerra / El Correo

"Sevilla no es indiferente ante la guerra. Hoy nuestras voces son el motor de un mensaje de esperanza y una herramienta de transformación social", han señalado desde la Plataforma, que aglutina a diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas. El objetivo del evento era reunir al mayor número de personas posible para "sensibilizar a la sociedad sevillana sobre la necesidad urgente de alcanzar una paz real basada en el fin de las ocupaciones militares".

"Una deriva bélica que no solo pone en riesgo millones de vidas, sino que profundiza la estructura de dominación y castigo sobre los pueblos que se resisten al dictado del imperialismo", se ha valorado también desde la organización del evento.

Esta concentración realizada en Sevilla se une a la que tuvo lugar este sábado en Madrid, donde miles de personas, unas 4.000 según Delegación del Gobierno en Madrid, reivindicaron el "no a la guerra". El portavoz de la Asamblea Internacionalista exigió "que se ponga freno a la escalada militarista" y reclamó "el embargo de armas al Estado de Israel", al que calificó como "uno de los actores principales en esta nueva escalada armamentística", como expresó en declaraciones a medios de comunicación al inicio de la protesta. A la manifestación acudieron la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria política de Podemos, Irene Montero.