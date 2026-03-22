Llegan las obras al Altos Colegios Macarena tras la presión de las familias para reparar las grandes grietas en aulas y el gimnasio

La ansiada reforma ha llegado al CEIP Altos Colegios de la Macarena. Este centro histórico de Sevilla, construido en 1894, pedía a gritos una intervención por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Las familias venían reclamando actuaciones para solucionar grandes grietas detectadas tanto en aulas como en el gimnasio, cerrado desde noviembre. Las obras arrancaron esta semana, aunque con pausa. Desde el Consistorio se ha pedido "tranquilidad" por la complejidad de las mismas.

La delegada de Educación y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, que ha visitado recientemente el edificio para supervisar el inicio de los trabajos, ha llamado a la calma tras las reclamaciones de las familias por la aparición de las grietas: "Los servicios técnicos municipales están actuando con responsabilidad y siguiendo en todo momento los procedimientos técnicos establecidos".

Obras en el CEIP Altos Colegios de la Macarena, en Sevilla, con visita de Blanca Gastalver, delegada de Educación. / Ayuntamiento de Sevilla

La situación de este colegio público había desembocado en una movilización convocada por el AMPA para el próximo martes 24 de marzo. Las familias quieren denunciar públicamente el "mal estado" del centro y la "falta de soluciones" tras varios meses de incertidumbre. De hecho, desde el AMPA se ha sostenido que, una vez detectadas las grietas en el gimnasio y en un aula de niños de cuatro años, la dirección del centro comunicó la situación al Consistorio en "varias ocasiones" y ante la falta de una respuesta eficaz fue necesario recurrir a los Bomberos, que recomendaron clausurar el gimnasio por riesgo de desprendimiento.

Intervención en el gimnasio del CEIP Altos Colegios

Este sábado, el Ayuntamiento de Sevilla ha informado sobre la situación del centro, a través de Gastalver. Respecto al gimnasio, el Gobierno de José Luis Sanz asegura que ya cuenta con el informe técnico sobre la situación de este espacio, elaborado gracias al nuevo pliego de diagnósticos de edificios municipales puesto en marcha en 2025, que permite realizar análisis más exhaustivos del estado estructural de los centros educativos.

"Los técnicos municipales, tras analizar este estudio, ya están realizando la intervención necesaria para acometer la reparación", ha explicado Gastalver. El Ayuntamiento razona que es "una actuación compleja que se ejecuta siguiendo las indicaciones de la Oficina Técnica municipal, basadas en la diagnosis realizada por la empresa especializada ELABORA, lo que garantiza que se actúa con todas las garantías técnicas".

La intervención se está canalizando a través de la empresa responsable del mantenimiento de los colegios y requiere el uso de maquinaria específica para acceder con seguridad a la zona afectada, cuya disponibilidad se está gestionando en estos momentos.

Desde noviembre, el cierre del gimnasio ha dejado a buena parte del alumnado sin un espacio básico para desarrollar su jornada escolar. Los estudiantes de Primaria reciben las clases de Educación Física en el patio, mientras que los de Infantil han dejado de realizar este tipo de actividad en un espacio cubierto. El problema va más allá de la asignatura. El gimnasio era también el espacio interior más amplio del colegio y funcionaba como refugio en los días de lluvia en la hora del recreo. Durante las semanas de borrascas de enero y febrero, los alumnos tuvieron que permanecer en las aulas o incluso en el comedor durante el recreo, sin alternativa posible.

Estado de las grietas del CEIP Altos Colegios de Sevilla. / El Correo

Las grietas de las aulas están siendo estudiadas

En cuanto a las grietas detectadas en algunas aulas, la delegada ha señalado que también están siendo objeto de estudio técnico. Para analizar su evolución, los técnicos están utilizando testigos de control que permiten comprobar si las grietas están activas o estables. Este procedimiento requiere un periodo de observación para poder establecer con precisión tanto la causa como la solución más adecuada.

Según indican los técnicos municipales, continúa explicando el Ayuntamiento, estas grietas no son recientes y podrían existir desde hace al menos cinco años. "Una vez se disponga de datos concluyentes del seguimiento, se actuará con la máxima diligencia para ejecutar las actuaciones que correspondan", afirma Gastalver.

Estado de las grietas del CEIP Altos Colegios del barrio de la Macarena. / El Correo de Andalucía

Una obra complicada en un colegio histórico

La concejal del PP ha recordado además que el CEIP Altos Colegios es un edificio histórico construido en 1894, con muros de carga de ladrillo y sistemas constructivos propios de la época, lo que implica que cualquier intervención debe realizarse con estudios previos rigurosos y soluciones técnicas específicas, especialmente al tratarse de un inmueble con valor patrimonial.

"Desde el Ayuntamiento de Sevilla se está actuando con rigor técnico, planificación y responsabilidad, priorizando en todo momento la seguridad", ha concluido la delegada, quien ha insistido en que "el centro cuenta ya con actuaciones en marcha dentro de este importante plan de mejora de los colegios públicos de la ciudad".

Trabajos en los colegios públicos de Sevilla

"Estos trabajos se enmarcan dentro de la avalancha de obras que venimos realizando, estamos ejecutando y llevaremos a cabo en los colegios públicos de Sevilla, para sacarlos así del abandono de décadas", ha señalado Gastalver, haciendo balance de otras intervenciones. "Estos trabajos se enmarcan en el ambicioso Plan de Recuperación de los Colegios Públicos de Sevilla que está llevando a cabo el gobierno municipal para sacarlos del abandono de décadas".

Del mismo modo, la delegada ha recordado que con una inversión de 2,5 millones de euros, "tenemos también en vigor un importante contrato de mantenimiento, el más ambicioso que se recuerda en la historia de la ciudad frente al de 300.000 euros que tenía en vigor el PSOE en su mandato".

"En estos momentos, este equipo de gobierno tiene más de 2,7 millones de euros en ejecución, más de 6,7 millones de euros en tramitación y más de 5,4 millones de euros en redacción. Ello se suma a los más de 5,4 millones en obras en redacción y 6 millones en terminadas este 2025. Datos que se actualizan cada semana", ha contabilizado Gastalver.