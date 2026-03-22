La Policía Local cierra un karaoke de Cerro Amate: la música molestaba a los vecinos e incumplía normas de evacuación

En la madrugada de este sábado a domingo agentes de la Policía Local han intervenido en el distrito de Cerro Amate para precintar un establecimiento en el que se estaba desarrollando la actividad de karaoke. Según le llegó a los policías, los vecinos estaban molestos por el ruido que estaba haciendo la música, por lo que revisaron las condiciones del local y detectaron varios incumplimientos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla a través del perfil Emergencias Sevilla en redes sociales, la Policía Local, en torno a las 2.00 horas, procedió a cerrar el establecimiento al observar un grave incumplimiento en materia de evacuación. La salida del local estaba bloqueada y eso comprometía las condiciones de seguridad.

Además, durante la intervención se ha comprobado que el establecimiento carecía del preceptivo medio de intervención administrativa y permitía que la música saliese al exterior mientras se desarrollaba actividad de karaoke, causando molestias a los vecinos. Se formularon las correspondientes denuncias administrativas.

Otras intervenciones de la Policía Local por la noche

La Policía Local también actuó en un establecimiento del barrio Cerro del Aguila por venta de alcohol fuera del horario permitido. Se incautaron en su interior más de 180 cajetillas de tabaco de contrabando.

Además, desde las 22.00 horas, efectivos de Policía Local en coordinación con el Grupo de Apoyo y Reacción se desplegaron en la Glorieta de Cuzco e Ingeniero de la Cierva, realizando controles preventivos e inspecciones en establecimientos.

Policía Local también tuvo actividad al tener que coordinar dispositivos de tráfico en diferentes barrios con ocasión de salidas procesionales. O por el encuentro de las 21.00 horas entre el Sevilla y el Valencia en Nervión, destacando "normalidad" en el dispositivo de tráfico desplegado. Efectivos del Grupo de Apoyo y Reacción de Policía Local se desplegaron para dar cobertura a los compañeros que realizaban los cortes de tráfico y otras zonas de interés.