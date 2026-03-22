Restablecido el tráfico del Puerto de Sevilla tras el rescate con dos grúas del camión que se precipitó en la esclusa

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha logrado extraer el camión que se precipitó este sábado al cuenco de la esclusa del Puerto de Sevilla. Ha comunicado que ha culminado con "éxito" la operativa de rescate tras el accidente en el que el conductor logró salir a tiempo del vehículo, antes de que este se hundiera bajo el agua.

En torno a las 8.00 horas se ha iniciado la maniobra, para la que ha sido necesario recurrir a una grúa situada en tierra y otra instalada sobre una embarcación especializada, gestionada por la empresa Aguayo Instalaciones Submarinas, la cual ha colaborado desde el primer momento en las labores de extracción; también han participado Serveo, Grúas Torre del Oro y Grúas Venteo.

Tras acondicionar la zona mediante la retirada de sedimentos del cuenco de la esclusa, se ha procedido a asegurar el vehículo con eslingas, lo que ha permitido su posterior izado.

Después de varias horas de maniobras, el camión ha sido finalmente extraído y permanece sobre el muelle a la espera de su retirada definitiva. Además, el Puerto de Sevilla ha comunicado que el tráfico marítimo ha quedado restablecido, siendo el crucero la Belle de Cádiz el primer buque en atravesar la esclusa Puerta del Mar tras la finalización de los trabajos.

Rescate del camión caído este sábado a la esclusa del Puerto de Sevilla / Puerto de Sevilla

La caída del camión a la esclusa este sábado

El camión caía a la esclusa del Puerto a primera hora de este sábado, en torno a las 8.30 horas, sin que el accidente causara heridos, según informaban fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press. El camión terminó en el agua y obligó rápidamente a intervenir a sanitarios, efectivos de Bomberos de Diputación y la Guardia Civil.

El conductor logró salir del vehículo antes de quedara sumergido en el agua y fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Con motivo del accidente, se tuvo que interrumpir de forma momentánea el tráfico marítimo, hasta esta mañana.