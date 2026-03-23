La 13ª edición de la Copa COVAP proclama en San Juan de Aznalfarache a los equipos finalistas de Sevilla y fomenta el uso responsable y consciente de la técnología entre los más jóvenes

La 13ª edición de la Copa COVAP, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP), se ha celebrado este fin de semana en San Juan de Aznalfarache por segunda vez consecutiva desde el inicio del proyecto en 2013. La jornada que ha reunido alrededor de 1.000 personas, ha contado con la participación de 400 niños y niñas de 10 y 11 años pertenecientes a 34 equipos de cuatro categorías: 16 de fútbol, 4 de baloncesto femenino, 4 de baloncesto masculino y 10 de baloncesto 3x3 masculino.

Este proyecto único en Andalucía vuelve así a recorrer las ocho provincias andaluzas para sensibilizar en valores sobre alimentación equilibrada y práctica deportiva a través de actividades, charlas y encuentros de fútbol y baloncesto.

Equipos finalistas de Sevilla de la 13ª edición de la Copa COVAP

C.B. Coria, ganadoras de Baloncesto Femenino de la 13ª Copa COVAP en San Juan de Aznalfarache. / El Correo

Al término de la jornada, y tras una sucesión de eliminatorias en las que se han ido enfrentando equipos sevillanos, se han conocido a los cuatro equipos que representarán a Sevilla en la Fase Final de junio:

C.D. Peloteros Sierra Sur de Sevilla en fútbol , que ha ganado 2-1 al U.D.

, que ha ganado 2-1 al U.D. Loreto Alevín en la tanda de penaltis.

en la tanda de penaltis. C.B. Coria en baloncesto masculino , tras derrotar 24 a 4 a San Juan de Aznalfarache.

, tras derrotar 24 a 4 a San Juan de Aznalfarache. C. B. Coria en baloncesto femenino, que ha vencido al Club Baloncesto Sevilla Femenino por 27 a 16.

Por su parte, en la nueva modalidad de baloncesto 3x3 estrenada en esta edición, el conjunto ganador ha sido el masculino C.B. Ciudad de Dos Hermanas Azul venciendo 16 a 6 a C.B. Ciudad de Dos Hermanas Rojo.

Programa educativo

C.B. Ciudad de Dos Hermanas Azul, ganadores de Baloncesto 3x3 Masculino de la 13ª Copa COVAP en San Juan de Aznalfarache. / El Correo

En paralelo a los encuentros deportivos y durante toda la mañana, la Copa COVAP ha centrado este año su labor formativa en concienciar sobre el uso de pantallas y en el bienestar digital de los jóvenes y sus familias. Durante toda la jornada, un equipo de psicólogos especializamos han impartido las sesiones "Descubriendo tu superpoder digital", en las que se ha trabajo con los participantes en abordar un uso responsable y consciente de la tecnología.

Al mismo tiempo, profesionales nutricionistas han ofrecido a las familias las charlas pedagógicas "Familias digitales, hábitos saludables", donde han aportado recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.

C.B. Coria, ganadores de Baloncesto Masculino de la 13ª Copa COVAP en San Juan de Aznalfarache. / El Correo

En esta edición se vuelve a poner el foco en la importancia de promover hábitos de vida saludables que permitan a niños y niñas descubrir sus propios ‘superpoderes’. A través de una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y el cuidado del bienestar emocional, la Copa COVAP muestra cómo pequeñas acciones del día a día pueden fortalecer el cuerpo y la mente, preparando a las nuevas generaciones para un futuro más sano.

Estos hábitos contribuyen además al desarrollo de ocho valores y capacidades fundamentales Fuerza

Resistencia

Energía

Control

Conexión

Seguridad

Conocimiento

Salud

Espacio de ocio ‘Muévete con COVAP’ en la 13ª Copa COVAP San Juan de Aznalfarache. / El Correo

Además del programa formativo, la sede sevillana ha contado con el espacio de ocio ‘Muévete con COVAP’, un área diseñada para que participantes y familias disfrutaran de diversas propuestas lúdicas. Las mascotas Covita, Junior y Torito han sido las grandes protagonistas de la mañana, contagiando su energía al público y liderando momentos clave como el tradicional baile conjunto en una completa jornada de convivencia y diversión.

Recorrido por las ocho provincias andaluzas

C.D. Peloteros Sierra Sur de Sevilla, ganadores de Fútbol de la 13ª Copa COVAP en San Juan de Aznalfarache. / El Correo

Tras su paso por Huétor Tájar (Granada), Conil de la Frontera (Cádiz), Huércal de Almería, Palma del Río (Córdoba), Mijas (Málaga) y San Juan de Aznalfarache (Sevilla), la 13ª Copa COVAP continuará su recorrido por las dos provincias andaluzas restantes y Martos (Jaén) será la próxima parada el 12 de abril, finalizando en La Palma del Condado (Huelva) el 26 de abril. La Fase Final, que reúne a los equipos ganadores de cada provincia, tendrá lugar el 6 y 7 de junio.

Jesús Navas, embajador de esta edición

Uno de los elementos destacados de esta edición es la incorporación de Jesús Navas como embajador de la Copa COVAP, una figura de referencia en el deporte nacional que simboliza los valores de humildad y compromiso que promueve esta iniciativa. Además, este proyecto ha incorporado este año cinco nuevos patrocinadores de referencia, como la Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, que es la marca que viste las nuevas equipaciones.