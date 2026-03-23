Detenido en El Cerezo un joven con orden de extradición a Italia
Un varón de 22 años fue detenido por el Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local en Sevilla, a la espera de ser extraditado a Italia por orden judicial
El Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local ha detenido en el barrio sevillano de El Cerezo, en el distrito Macarena, a un varón de 22 años sobre el que pesaba una requisitoria en vigor que ordenaba su detención y extradición inmediata a Italia.
La intervención se produjo en el marco de las labores de seguridad y control que desarrolla este cuerpo policial en la zona. Tras comprobar la identidad del individuo, los agentes confirmaron la existencia de la orden judicial internacional, procediendo de inmediato a su arresto.
El detenido ha sido trasladado a dependencias judiciales, donde permanece a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de extradición.
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