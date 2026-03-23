'Gladiadora', elegida mejor hamburguesa de España en Sevilla durante The Champions Burger

The Champions Burger, el mayor festival gastronómico de hamburguesas gourmet de Europa, ha congregado a miles de personas durante sus 11 días en Dos Hermanas (Sevilla), confirmando una vez más el tirón del evento entre el público sevillano. En esta edición, la cita ha sumado además un aliciente especial con The Big Game, una ruta inspirada en la estética y la energía de la NFL que busca coronar a la “Mejor hamburguesa de España”.

Éxito de público en Sevilla

Sevilla ha vuelto a demostrar su conexión con el festival: la afición probó y votó sus burgers favoritas mientras disfrutaba de un montaje de entretenimiento que transformó el parque de la Alquería del Pilar en un auténtico estadio gastronómico.

La “Gladiadora”, del restaurante alicantino The VicBros Burger, ha sido elegida “Mejor hamburguesa de España” en Sevilla y suma ya su segunda victoria tras el reciente triunfo en Murcia. Muy guerrera durante toda la competición, ha conseguido ganar gracias a una potente receta de varias capas que se potencian entre sí: pan brioche tipo pretzel; medallón de vaca Simmental; queso chédar curado; mermelada y mayonesa ahumada, ambas de beicon; cebolla crujiente; salsa Emmy Love, y polvo de queso pecorino. Una burger contundente y a la vez equilibrada por la combinación de ahumados, un punto sutilmente dulce y un contraste crujiente.

Los cordobeses Godeo han ocupado la segunda posición del podio con su mítica “Royale Gold”, ahora en una versión mejorada. Rozó la victoria con su pan brioche cubierto de oro comestible; mermelada de beicon trufada; carne de chuletón; costillar a baja temperatura 48 horas; crema agria ahumada, y crujiente de parmesano. Su sabor permanece incluso después de terminarla gracias a sus dos carnes que alternan jugosidad y un punto meloso muy característico.

Podio de la mejor hamburguesa de España

Completan la clasificación los malagueños Gottan con su arrolladora “Money Myweather”, con una burger que pega fuerte. Combina pan brioche de mantequilla gratinado con mozzarella y parmesano; carne de chuletón; costilla ibérica a baja temperatura; queso chédar; mayonesa de beicon estilo Miami, y polvo de maíz tostado. Su jugosidad y densidad convierten cada bocado en un golpe de sabor al estilo del legendario boxeador Floyd Mayweather Jr., que da nombre a esta burger.

La “Royale Gold” y la “Money Myweather” también dieron espectáculo en la final de Murcia: subieron al podio y dejaron claro que llegan fuertes a este inicio de festival.

Con el reconocimiento de su afición, el “Favorito local” ha sido para la hamburguesería sevillana The President y su “One Million Wagyu A5”. El público ha valorado la calidad excepcional de sus carnes y su combinación de ingredientes. Brioche negro con oro; 160 gramos de vaca madurada y ahumada; wagyu A5 —la categoría más alta de vacuno japonés—; queso chédar fundido; salsa umami del Presidente; mermelada de beicon, y guanciale crujiente. Una burger que combina intensidad, matices ahumados y un punto dulce, con una untuosidad profunda y un final lleno de carácter.

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Próxima parada: Alicante

Tras su paso por Sevilla, The Champions Burger llevará la competición y el espectáculo de su ruta The Big Game a Alicante. Del 26 de marzo al 6 de abril serán los alicantinos quienes entren en juego. El resto de paradas se anunciarán progresivamente.