El guardia civil acusado de vender datos de tráfico a su excuñado en Sevilla: "Si eran cosas de sentido común se los daba"

El guardia civil acusado de vender datos de tráfico a su excuñado ha declarado en la mañana de este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla. El agente, suspendido durante seis meses por estos hechos, se declaró "inocente" antes de explicar que le facilitaba lo que le pedía "porque le interesaban", sin que tuviera nada que ver con su trabajo, siempre y cuando fueran "cosas de sentido común". "Eran preguntas puntuales", aseguró.

Tanto el agente implicado como su excuñado están acusados por estos hechos que se produjeron durante el verano de 2023, concretamente entre el 27 de julio y el 21 de septiembre. El guardia civil se enfrenta a una petición total de siete años de cárcel por un delito de revelación de scretos y otro de cohecho pasivo. El excuñado, con el que mantiene una relación de amistad incluso anterior a la familiar, se solicitan cuatro años de prisión.

A lo largo de la mañana, declararon distintos agentes de la Guardia Civil en la Audiencia Provincial de Sevilla en relación con este caso. Los dos primeros llevaron a cabo la investigación y aseguraron que captaron los mensajes durante otra investigación en la que se le requirió el móvil al excuñado. Uno de ellos aseguró que en alguna conversación se decía: "Dime y te hago bizzum". Además, apuntaron en contra de los defensas de los acusados que los datos revelados no eran públicos, sino "reservados". "Se podía deducir que daba la matrícula a cambio de dinero", apuntó el segundo agente, y "que había solicitado datos a varios compañeros".

El resto de guardias civiles implicados que pasaron a testificar lo hicieron como compañeros del principal acusado, ya que este les pidió en alguna ocasión que consultaran datos. Entre ellos, declaró la pareja del agente implicado, que aseguró, en concordancia con las defensas que los datos en posesión de la Guardia Civil revelados también pueden ser consultados a través de la DGT.

Esta mujer corroboró la tesis de las defensas, aseverando que los datos que se le solicitaron a ella estaban relacionados con la compraventa de un vehículo de la pareja. Además, con respecto a la petición de dinero, afirmó que se debía a favores realizados entre cuñados: una moto sacada de un depósito de la Policía Local en Conil y la compra final de un BMW.

El guardia habla de fallos en la investigación

La defensa del agente se basó en todo momento en que los datos revelados son fácilmente conseguibles a través de la DGT y que su cuñado no realizó pagó alguno por los que le fueron facilitados. "De las matrículas que se investigan, se repiten algunas, no son tantas", refirió nada más comenzar su declaración. "Son todas las que vienen, sí, pero están repetidas. Me atribuyen más de las que son".

En su defensa, el agente alegó que su cuñado ya tenía esa información, pero que se la solicitaba por un tema de "comodidad". "Efectivamente, por comodidad", insistió. Cuando le fiscalía le preguntó a cambio de qué, él contestó: "A cambio de que lo conozco, de que es mi cuñado de toda la vida".

El excuñado le pedía las matrículas por distintos motivos: arguyó que algunos eran de él porque tenía una autoescuela y otros porque colaboró con una agencia de detectives. También aseguró el agente que consultó datos de otros vehículos por un tema personal, ya que estaba a punto de comprarse un coche.

En cuanto a las conversaciones relacionadas con una deuda de 50 euros, el agente del Instituto Armado corroboró la versión de su compañera y novia: por una moto sacada de un depósito y otra por la compra de un vehículo. "Eran cosas a las que no le di importancia", continuó.

Además, utilizó a los compañeros por un motivo: él estaba de baja. La Fiscalía le preguntó si el hecho de no preguntar siempre al mismo agente respondía a una intención de ocultar lo que estaba haciendo. "Si me hubiera querido esconder se lo hubiera dicho al mismo. Si hubiera estado trabajando, lo hubiera hecho yo".

El excuñado: "Lo hice por ahorrarme el dinero"

El otro acusado aseguró que pidió datos de "vehículos de su propiedad" en gran parte. Además, aseguró que no le pagó por ello a su cuñado. "¿Qué sentido tiene si eso vale 9 euros?", apuntó.

De hecho, afirmó que lo hacía por "ahorrarme el dinero" y porque "a veces falla la aplicación de la DGT". "Nunca llegué a saber que era información sensible", finalizó.

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La sesión vespertina tendrá lugar a partir de las 17.30 horas. En ella, se expondrán las conclusiones definitivas. Las defensas de los acusados piden la absolución. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para cada uno por el delito de cohecho y otros tres más para el Guardia Civil por un ilícito de revelación de secretos.