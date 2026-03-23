Un hombre desnudo atraviesa a pie la autovía en Sevilla y obliga a cortar la SE30

Un hombre completamente desnudo ha atravesado la autovía este lunes por la mañana en Sevilla. Este individuo, de unos 30 años de edad, ha recorrido a pie un tramo de la SE-30 justo después del puente del Centenario, según ha podido saber El Correo de Andalucía y confirman fuentes oficiales. Al tener constancia de estos hechos, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico lo han retirado de los carriles para ponerlo a salvo, lo que ha obligado a cortar el paso de vehículos durante varios minutos.

Tras apartarlo de la autovía, los agentes de la Benemérita desplazados hasta el lugar han trasladado al hombre a la salida oeste del Puerto de Sevilla, tal como ha podido saber este periódico. Asimismo, los propios miembros del Instituto Armado han alertado a los servicios médicos del 061, que se han movilizado para atender a esta persona.

Este varón, que presenta síntomas de desorientación, ha tenido que ser auxiliado por las autoridades mientras paseaba desnudo entre coches y camiones sobre las 11:30 de este lunes, aproximadamente. Durante la maniobra de rescate, el tráfico quedó cortado en plena SE-30 a la altura de Tablada y en sentido Sevilla. Una vez a salvo, el tránsito ha quedado restablecido en este punto de la autovía.

Hace solo unos días, a principios de marzo, la Policía Local de Sevilla sorprendió a un usuario de vehículo de movilidad personal (VMP) circulando también por la SE-30, una vía de alta capacidad prohibida para este tipo de dispositivos. El conductor del patinete eléctrico fue denunciado, y se le interpuso un expediente sancionador por conducción temeraria, al poner en riesgo tanto la seguridad vial como su propia integridad física.