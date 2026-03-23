Sucesos
Un hombre desnudo atraviesa a pie la autovía en Sevilla y obliga a cortar la SE30
La Guardia Civil de Tráfico ha retirado de la carretera este lunes por la mañana a un varón que caminaba entre los vehículos justo después del puente del Centenario
Un hombre completamente desnudo ha atravesado la autovía este lunes por la mañana en Sevilla. Este individuo, de unos 30 años de edad, ha recorrido a pie un tramo de la SE-30 justo después del puente del Centenario, según ha podido saber El Correo de Andalucía y confirman fuentes oficiales. Al tener constancia de estos hechos, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico lo han retirado de los carriles para ponerlo a salvo, lo que ha obligado a cortar el paso de vehículos durante varios minutos.
Tras apartarlo de la autovía, los agentes de la Benemérita desplazados hasta el lugar han trasladado al hombre a la salida oeste del Puerto de Sevilla, tal como ha podido saber este periódico. Asimismo, los propios miembros del Instituto Armado han alertado a los servicios médicos del 061, que se han movilizado para atender a esta persona.
Este varón, que presenta síntomas de desorientación, ha tenido que ser auxiliado por las autoridades mientras paseaba desnudo entre coches y camiones sobre las 11:30 de este lunes, aproximadamente. Durante la maniobra de rescate, el tráfico quedó cortado en plena SE-30 a la altura de Tablada y en sentido Sevilla. Una vez a salvo, el tránsito ha quedado restablecido en este punto de la autovía.
Hace solo unos días, a principios de marzo, la Policía Local de Sevilla sorprendió a un usuario de vehículo de movilidad personal (VMP) circulando también por la SE-30, una vía de alta capacidad prohibida para este tipo de dispositivos. El conductor del patinete eléctrico fue denunciado, y se le interpuso un expediente sancionador por conducción temeraria, al poner en riesgo tanto la seguridad vial como su propia integridad física.
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